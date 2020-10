Trực tiếp Martin Nguyễn vs Thành Lê tại ONE Championship (19h30)

Trực tiếp ONE Championship: Martin Nguyễn vs Thành Lê



Dự kiến 19h30 ngày 30/10 | Nhà thi đấu quốc gia Singapore

Link xem trực tiếp ONE Championship: Martin Nguyễn vs Thành Lê

https://www.youtube.com/watch?v=fH3kMBfShX0

ONE: Inside The Matrix là sự kiện lớn nhất của ONE Championship trong năm 2020. Được tổ chức tại quốc đảo Singapore, ONE: Inside The Matrix chứng kiến tới 4 trận tranh đai vô địch, trong đó đáng chú ý nhất đối với cổ động viên Việt Nam là màn đọ sức ở hạng Featherweight, nơi nhà vô địch người Úc gốc Việt đối đầu với kẻ thách thức người Mỹ gốc Việt Thành Lê.

Martin Nguyễn.

"Thành Lê rất xuất sắc. Anh ấy có tốc độ, sự linh hoạt, và rất nhiều sức mạnh. Tôi luôn muốn đối mặt với một kẻ khiêu chiến đáng sợ đến thế", Martin Nguyễn chia sẻ.

"Tôi sẽ dứt điểm trận đấu bằng mọi giá. Tôi muốn để lại dấu ấn của mình. Đó là động lực để tôi tiếp tục tiến xa hơn. Tôi muốn mọi người coi tôi là tấm gương của họ. Họ sẽ nói rằng 'Nhà vô địch thế giới này là người đã đưa tôi đến với môn thể thao này. Anh ấy là nguồn cảm hứng để tôi nỗ lực mỗi ngày. Anh ấy có thể chịu đựng việc phải xa gia đình hàng ngàn kilomet, mà vẫn giữ được phong độ, vẫn cống hiến những gì xuất sắc nhất, ở mức cao nhất có thể'.

Thành Lê quyết đoạt đai vô địch từ tay Martin Nguyễn. Ảnh: ONE

- Sự kiện ONE: Inside The Matrix sẽ bắt đầu lúc 19h30 tối nay (30/10). Trận đấu Martin Nguyễn vs Thành Lê dự kiến diễn ra lúc 20h. Mọi diễn biến của trận đấu này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại đây, độc giả đừng bỏ lỡ...