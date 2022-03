Đại gia "dỏm" lừa các hotgirl ham tiền vào nhà nghỉ để trộm tài sản

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nhật Phương (SN 1992, trú quận Bình Tân) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo cơ quan công an, Phương là đối tượng thất nghiệp nhưng lười lao động, muốn có nhiều tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đại gia "dỏm" Trương Nhật Phương tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Đối tượng mà Phương nhắm đến là các cô gái trên mạng xã hội như Telegram, Nemo TV... Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, Phương biết được tâm lý những cô gái là ham tiền, dễ dãi, chỉ cần được chu cấp tiền bạc sẽ sẵn sàng gặp mặt để "vui vẻ"... nên tiến hành "thả câu".

Để thực hiện điều này, Phương đã tạo tài khoản Zalo có nickname là "Bảo Thu" rồi tiếp cận các cô gái. Phương kết nối được với chị C.T.T. (SN 1988, người Hà Nội), làm quen và hứa sẽ giới thiệu cho chị này một "đại gia" chu cấp tiền để tiêu xài hàng tháng.

Song song đó, Phương lập thêm tài khoản Zalo tên "Minh" rồi lấy tài khoản Zalo "Bảo Thu" giới thiệu "Minh" cho chị T.

Tiếp đó, Phương sử dụng tài khoản Zalo tên "Minh" liên tục gửi những tin nhắn ngọt ngào, đường mật và hứa sẽ chu cấp tài chính cho chị T. Khi biết chị T. đã cắn câu, "Minh" hẹn chị đến khách sạn Pharaon trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để "vui vẻ".

Khoảng 12h45 ngày 14/3/2022, chị T. đến phòng 402 khách sạn Pharaon gặp Phương. Tại đây, hai bên đã gặp mặt và "vui vẻ tới bến" với nhau. Lợi dụng lúc chị T. đi vào phòng vệ sinh, Phương đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Promax rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Tang vật vụ án. Ảnh công an cung cấp Sau khi phát hiện "đại gia" trong mơ đã mất tích cùng với chiếc điện thoại đời mới của mình, chị T. biết đã bị lừa và đến công an phường Phạm Ngũ Lão để trình báo sự việc.



Theo cơ quan công an, sau khi trộm được điện thoại của chị T., do không mở khóa máy được nên đối tượng Phương đã đưa chiếc điện thoại này nhờ anh N.T.C (SN 1995, là người chạy xe ôm công nghệ) đem trả lại cho chị T. Khi anh C. liên hệ để đưa điện thoại cho chị T. thì bị Trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội giữ lại.

Qua làm việc, anh C. đã dẫn Trinh sát đến địa chỉ nhà Phương trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú và bắt giữ, đưa đối tượng Phương về trụ sở.

Tại Cơ quan CSĐT, Trương Nhật Phương khai đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại hiệu iPhone 12 Pro của chị C.T.T. Đồng thời đối tượng cho biết thêm, bằng thủ đoạn tương tự, Phương đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản của các cô gái.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, công an thu giữ 5 chiếc điện thoại di động, trong đó có một cái hiệu iPhone 11 do Phương lấy trộm của chị D.T. A.

Hiện cơ quan CSĐT công an quận 1 đang phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 tiến hành thực nghiệm điều tra vụ việc và đang phối hợp với Cơ quan CSĐT công an quận 10, quận 5 và quận Tân Bình để làm rõ các lần phạm tội khác của Phương.