Đại gia Nguyễn Đức An bị yêu cầu trả hơn 31 tỷ đồng cho vợ cũ Ngọc Thúy

Ông An đăng ký kết hôn với Ngọc Thúy tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, hai vợ chồng ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông An gửi đơn kiện yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)... vì cho rằng tài sản "mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên phải nhờ vợ đứng tên sở hữu.

Do đó, đối với các tài sản gồm khoảng 30 bất động sản tại nhiều địa phương và cổ phần tại các công ty, phía ông Đức An yêu cầu tòa giao lại, để sang tên cho 2 con gái chung với Ngọc Thúy.

Trong khi đó, phía Ngọc Thúy không đồng ý, cho rằng đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nên đề nghị chia đôi. Ngọc Thúy cũng muốn nhận tài sản, sẽ thanh toán 50% giá trị cho ông An.