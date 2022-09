Đây là trường đứng đầu Top các trường sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới hiện nay

Theo số liệu từ báo cáo của Altrata (nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu thế giới) , đại học Havard có tới 17.660 cựu sinh viên nằm trong nhóm siêu giàu của thế giới, tức là chiếm tới 5% trong tổng số 352.230 người có tài sản tối thiểu 30 triệu USD.

Đại học Harvard là ngôi trường sản sinh nhiều người thuộc nhóm siêu giàu nhất thế giới

Việc Harvard đứng đầu bảng danh sách này vốn không khiến nhiều người ngạc nhiên bởi ngôi trường danh tiếng này luôn được biết đến là nơi sản sinh ra các tỷ phú, các giám đốc điều hành cấp cao có tầm ảnh hưởng trên thế giới.



Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sự vượt trội của ngôi trường này so với các đại diện xếp ngay sau là đại học Stanford (đứng thứ hai, chiếm 2,3% số người siêu giàu trên thế giới) và đại học Pennsylvania (đứng thứ ba, chiếm 2,1%).



"Có một chút ngạc nhiên về vị thế dẫn đầu cách biệt của Harvard", bà Maya Imberg, người chủ trì bản báo cáo cho biết. "Harvard không chỉ là trường đại học đứng đầu ở Mỹ mà trên phạm vi toàn cầu, cả về danh tiếng cũng như mạng lưới kết nối rộng lớn được tạo bởi các cựu sinh viên theo học ngôi trường này".



Cũng theo bản báo cáo, 6 trong số 8 trường nằm trong nhóm Ivy League (nhóm các trường đại học tư thục hàng đầu nước Mỹ) có tên trong Top 20, ngoại trừ Brown University và Dartmouth College.



Các trường đại học Mỹ tiếp tục chứng tỏ ưu thế vượt trội khi có tới 16 đại diện trong Top 20 trường có cựu sinh viên nằm trong giới siêu giàu của thế giới. Bốn ngôi trường nằm ngoài biên giới nước Mỹ có tên trong danh sách này gồm: University of Cambridge (Anh, có 4.149 cựu sinh viên), National University of Singapore, University of Oxford (Anh) và INSEAD (Pháp).



Trong top 15 trường không thuộc Mỹ có tên trong danh sách, 5 trong số đó đến từ Anh, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Canada đều có mỗi nước 2 đại diện.



Đáng chú ý, ngôi trường danh tiếng bậc nhất Thái Lan, Chulalongkorn University có tỷ lệ cựu sinh viên nữ nằm trong nhóm siêu giàu của thế giới cao nhất, với 22%.