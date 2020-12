Đại hội Thi đua yêu nước: Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và những tấm gương hy sinh giữa thời bình

Ngày mai (9/12) sẽ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trong báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước (2016-2020) của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương có nhắc tới những tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Theo Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, trong trận mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an cùng các lực lượng khác đã tích cực cứu hộ, cứu nạn, bất chấp nguy hiểm cứu người, cứu tài sản, vận chuyển hàng hóa, đồ dùng thiết yếu cứu trợ người dân, nhiều chiến sĩ đã quên mình hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ, như: Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 và 12 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu hộ của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hi sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3; Đại uý Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị và nhiều cán bộ, chiến sĩ đã làm cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" và chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng tỏa sáng.

Những hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác trên đường vào cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Về câu chuyện của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Quân khu 4 (ngày 16/10/2020), Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã kể: 12h ngày 12/10/2020, nhận được tin có 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do lũ quét, nhiều khu vực bị cô lập, Đoàn công tác của Quân khu và tỉnh Thừa Thiên- Huế cơ động tiếp cận hiện trường để xác định phương án cứu hộ, cứu nạn.

Trước khi lên đường, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 có nói, nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, từng phút, dù khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh.

Đến 21h cùng ngày, do thời tiết xấu, đường đi khó khăn, hiểm trở, tuyến đường 71 (độc đạo) bị sạt lở nghiêm trọng, Đoàn công tác của Tướng Man quyết định dừng lại tại lán Trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Tuy nhiên vào lúc 00h05 phút ngày 13/10/2020 xảy ra lũ quét, sạt lở núi vùi lấp khu vực Đoàn đang nghỉ; chỉ có 8 người thoát khỏi khu vực sạt lở; còn lại 13 người bị đất đá vùi lấp.

Về câu chuyện của cán bộ Công an Trương Văn Thắng (được truy phong Đại úy), vào chiều muộn 17/10/2020, anh và Đoàn công tác đang cố gắng tìm kiếm 7 người dân ở địa phương Hướng Việt đi làm rẫy mất tích, đoạn đến Km193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Hướng Việt - Quảng Bình đã không may bị lở núi kèm theo lũ quét nên đã hy sinh.

Trong những ngày tháng hòa bình, nhưng để bảo vệ chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, hoặc để bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân, các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã xả thân, quên mình để hoàn thành nhiệm vụ, như Thiếu tá Vi Văn Nhất, Đồn Biên phòng Bát Mọt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã hy sinh khi truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy; Thượng úy Lưu Minh Thức (Công an tỉnh Hà Giang), xả thân để bảo vệ nhân dân và đồng đội khi truy bắt đối tượng dùng lựu đạn chống trả; Thiếu úy Bùi Minh Quý (Công an tỉnh Gia Lai) lao mình vào dòng nước lũ để cứu tính mạng và tài sản cho nhân dân; Thượng sĩ Lê Chí Phước (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bất chấp nguy hiểm, sóng lớn, lao ra biển cứu người đuối nước…