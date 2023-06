Đại sứ Việt Nam: Các tổ chức, cá nhân đứng sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk sẽ bị xử lý tương xứng

Trong hai ngày 22-23/6, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức thảo luận và thông qua văn kiện Rà soát lần thứ 8 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố của LHQ.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại phiên họp, các nước thành viên đã thông qua Nghị quyết bằng đồng thuận và thảo luận nhiều nội dung quan trọng về triển khai Chiến lược chống khủng bố của LHQ, trong đó có các mối đe doạ đang nổi lên, các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống khủng bố, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế và xây dựng năng lực cho các quốc gia thành viên trong công tác phòng chống khủng bố.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: TTXVN.

Tham dự và phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu; khẳng định việc thông qua văn kiện bằng đồng thuận thể hiện thông điệp thống nhất và mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố dưới bất cứ hình thức nào.

Về các biện pháp phòng chống khủng bố, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cho rằng cần có cách tiếp cận toàn diện, không chỉ trong các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật truyền thống, mà cần nỗ lực giải quyết nguyên nhân gốc rễ và yếu tố xúc tác cho sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa cực đoan, bạo lực và khủng bố.

Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực trong phòng chống khủng bố, cũng như sự tham gia rộng rãi của các thành phần xã hội, trong đó có các công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

Đề cập đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước, cán bộ và dân thường; khẳng định các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau sẽ bị xử lý tương xứng với mức độ vi phạm.

Đại sứ khẳng định lại lập trường của Việt Nam phù hợp với các văn kiện của LHQ liên quan, lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, do bất kỳ ai thực hiện, ở đâu và vì bất kỳ mục đích gì. Việt Nam yêu cầu các nước và các tổ chức quốc tế liên quan hỗ trợ, hợp tác trong công tác điều tra vụ việc cũng như ngăn chặn các hành động tương tự trong tương lai.

Trước đó, ngày 20/6, tại Hội nghị những người đứng đầu các cơ quan chống khủng bố của LHQ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa của Bộ Công an đã có bài phát biểu nêu rõ bốn nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam; đồng thời khẳng định hành động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk là tội phạm khủng bố có tổ chức.

Chiến lược chống khủng bố của LHQ được thông qua năm 2006 và được tổ chức sơ kết 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2009. Đây là văn kiện quan trọng của LHQ được các nước đồng thuận thông qua và triển khai thực hiện với bốn trụ cột chính, gồm: (i) Các biện pháp giải quyết các vấn đề là điều kiện dẫn đến khủng bố; (ii) Các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống khủng bố; (iii) Các biện pháp nâng cao năng lực cho các nước trong phòng chống khủng bố; (iv) Các biện pháp bảo đảm nhân quyền và pháp quyền.