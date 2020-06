Đại tá Hà Văn Tuyên được điều động sang địa bàn mới sau 6 tháng làm Giám đốc Công an Lai Châu

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Hà Văn Tuyên (ngoài cùng bên phải) và đại tá Nguyễn Viết Giang, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (áo trắng -ảnh Công an Lai Châu).

Đại tá Hà Văn Tuyên từng có nhiều năm công tác tại Công an Cao Bằng. Ông từng giữ chức Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị (Công an tỉnh Cao Bằng); Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng - huyện giáp biên giới Trung Quốc). Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Ông cũng là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngày 20/1/2020, ông nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Như vậy, sau hơn 6 tháng, ông lại được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn (tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ, cách Hà Nội hơn 160km).