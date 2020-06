Phó Giám đốc Công an Cần Thơ làm Giám đốc Công an An Giang thay Tướng Bùi Bé Tư

Ngày 27/6, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư (trái-ảnh Công an An Giang).

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang; bổ nhiệm đồng chí Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an An Giang (ảnh Công an An Giang).

Nhân dịp này Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Giám đốc Công an Long An trước đó là đại tá Lê Hồng Nam, ông đã được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.