Đại thắng U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản vào bán kết VCK U23 châu Á 2022

U23 Hàn Quốc: Min Seong Jun, Choi Jun, Lee Kyu Hyuk, Kim Ju Sung, Go Jaeh Yeon, Hong Hyn Seok, Park Jeong In, Yang Hyun Jun, Lee Kang In, Kim Huyn Woo, Kim Taeh Wan.

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Anrie Chase, Riku Handa, Seiya Baba, Rihito Yamamoto, Chima Fujita, Shota Fujio, Koki Saito, Mao Hosoya, Hijiri Kato, Yuito Suzuki.

Ghi bàn: Yuito Suzuki (22', 80'), Mao Hosoya (65').

U23 Nhật Bản (áo xanh) giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Tuy là trận đấu loại trực tiếp, nhưng cả U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản đều nhập cuộc với thế trận cởi mở. Hơn 10 phút đầu trận, các chân sút đôi bên đã tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau.

Phút 22, U23 Nhật Bản được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly khoảng 25m. Yuito Suzuki tung ra cú đá chạm một cầu thủ U23 Hàn Quốc trước khi dội mép dưới xà ngang rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Min Seong Jun, mở tỷ số cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Bị dẫn bàn trước, U23 Hàn Quốc buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Nhật Bản thi đấu rất kín kẽ khiến các chân sút đối phương không thể ghi bàn. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Mao Hosoya có pha dứt điểm ở cự ly gần nhưng một hậu vệ U23 Hàn Quốc đã kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nhưng, các đợt lên bóng của họ lại khá đơn giản nên dễ dàng bị hàng thủ U23 Hàn Quốc vô hiệu hoá. Tấn công mãi mà không thể gỡ hoà, các "Chiến binh Teageuk" đã phải nhận bàn thua thứ hai.

Phút 65, Yuito Suzuki đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Min Seong Jun phải trổ tài cản phá. Ngay lập tức, Mao Hosoya băng vào đá bồi làm tung lưới đội bóng xứ sở kim chi, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Đến thời điểm này, U23 Hàn Quốc buộc phải dốc hết sức cho mặt trận tấn công. Dù tạo ra khá nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Nhật Bản nhưng các chân sút đội bóng áo đỏ lại không thể tận dụng được.

Phút 80, Takashi Uchino thực hiện đường chuyền từ bên cánh phải vào trung lộ cho Yuito Suzuki xâm nhập vòng cấm rồi xoay người loại bỏ 2 hậu vệ U23 Hàn Quốc trước khi sút tung lưới thủ thành Min Seong Jun, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Với kết quả này, U23 Nhật Bản giành quyền vào chơi ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2022. Đối thủ tiếp theo của họ là chủ nhà U23 Uzbekistan.