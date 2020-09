Đại tướng Tô Lâm: Bắc Ninh thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với 315 đại biểu chính thức, những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hàng Đảng cộng sản Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng... cũng về tham dự Đại hội.

Cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển năng động, ấn tượng và toàn diện của tỉnh Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX diễn ra với tinh thần "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển".

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 8.245 đảng viên mới, đạt 110% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm; trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 33 tổ chức đảng và 1.643 đảng viên; kiểm tra 73 tổ chức đảng và 265 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nhất là Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), toàn tỉnh đã giải thể, sáp nhập được 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; thành lập mới 21 cơ quan đơn vị.

Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương, đến nay đã có 5/8 Bí thư cấp huyện (chiếm 62,5%) và 4/8 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện (chiếm 50%) không phải người địa phương.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 6,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế được mở rộng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 1.109 nghìn tỷ đồng) đứng thứ nhất cả nước.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 65 tỷ USD, trong đó xuất khẩu năm 2020 ước đạt 36 tỷ USD đứng thứ 2 toàn quốc, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, lũy kế đến nay có 1.598 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,8 tỷ USD; đầu tư trong nước có 1.352 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 161 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm mở rộng đối tượng và ở mức cao hơn so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 1,2%.

Các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đô thị, nông thôn mới, tài chính, đất đai, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính... được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, góp phần nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh và làm thay đổi diện mạo của tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại.



Thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I; 100% số xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Bắc Ninh được nâng hạng trở thành đơn vị hành chính loại II.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ đồng tình với nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu chung, các chỉ tiêu và lựa chọn 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá, cùng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới (2020-2025).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh.

Cùng với đó, phát huy, kế thừa, tận dụng tối đa những thành tựu của đất nước, của đại phương đã đạt được trong những năm qua, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. "Thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" - Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong nhiều tháng qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thành công 576 Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Các đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, được đại biểu và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao, đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng. Đồng thời đã chủ động chuẩn bị các văn kiện và đề án nhân sự đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, chất lượng, bám sát định hướng và thực tiễn địa phương để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.