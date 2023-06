Đắk Lắk: Bảo đảm an ninh, an toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều 19/6, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi). Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh Phạm Đăng Khoa chủ trì buổi họp báo.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: T.Anh

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu một số ý kiến và được lãnh đạo Sở GDĐT, các ban, ngành, địa phương liên quan giải đáp, cung cấp thêm thông tin về các nội dung như: Ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh sau sự cố hai trụ sở cơ quan xã bị tấn công tại huyện Cư Kuin; xây dựng các phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi; tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; việc hỗ trợ chỗ ăn, ở cho thí sinh ở vùng sâu, vùng xa; quy chế cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm phản ánh kịp thời về Kỳ thi; vấn đề tác nghiệp của phóng viên trong những ngày diễn ra Kỳ thi…

Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: T.Anh

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho biết, ngành giáo dục sẽ tạo mọi điều kiện để phóng viên tác nghiệp, phản ánh chân thực, khách quan về Kỳ thi.

Trong đó, đặc biệt chú trọng thông tin về việc bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; thực hiện quy chế thi; các hoạt động thiện nguyện tại Kỳ thi; tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh tham gia kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất; tăng cường công tác kiểm tra kỳ thi; tiếp tục rà soát bổ sung các điều kiện phục vụ công tác thi...

Đại diện cơ quan thông tấn, báo chí nêu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: T.Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trên toàn quốc từ ngày 27 - 30/6/2023. Năm 2023, Đắk Lắk có 21.111 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 823 thí sinh tự do. Tỉnh Đắk Lắk có 1 hội đồng thi, 33 điểm thi chính thức, 900 phòng thi tại 15 huyện, thị xã và thành phố; hơn 2.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, công an, y tế... tham gia các nhiệm vụ giám sát, coi thi, y tế, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi.

Kỳ thi năm 2023 cơ bản giữ ổn định phương án đã triển khai trong các năm trước. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản bảo đảm các điều kiện theo quy định.