Đắk Lắk: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Theo thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng được trên 1.032 ha rừng. Trong đó, các địa phương trồng rừng nhiều nhất gồm: Huyện M'đrắk 350 ha; huyện Lắk trên 200 ha, huyện Krông Pắc 200 ha, huyện Krông Ana gần 104 ha; huyện Krông Bông 75 ha, huyện Ea Kar 73 ha và huyện Ea H'leo 30 ha.



Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn và UBND H.Ea Súp ký cam kết chăm sóc diện tích rừng đã trồng

Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng khoảng 55.000 cây phân tán gồm các loại Sao đen, Keo lai, Thông, Tếch, Bằng lăng… tại các công viên, nơi làm việc, các tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo số 61 ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,35%.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản tiếp tục được tăng cường. Ngành lâm nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương, chủ rừng để rà soát xác định cụ thể những khu vực trọng điểm về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nhằm phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn quản lý. Từ sự phối hợp trên, trong 9 tháng năm 2022, nhiều vụ vi phạm đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Các đại biểu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng các lực lượng tham gia trồng cây

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đây được xem là nguồn lực tài chính quan trọng để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, với hơn 215.050 ha rừng được hưởng tiền DVMTR của 165 chủ rừng và UBND cấp xã.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được số tiền dịch vụ môi trường rừng là 58.403 triệu đồng, đạt 73% so với kế hoạch thu, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021 (9 tháng đầu năm 2021 thu được 54.233 triệu đồng). Thực hiện chi: 14.925 triệu đồng, đạt 19% so với kế hoạch, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021 (9 tháng đầu năm 2021 chi được 19.968 triệu đồng).

Các đại biểu tại chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk)

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng bằng nhiều phương tiện thông tin, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, ngành lâm nghiệp thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp tại UBND cấp xã, họp thôn, buôn; ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân sống gần rừng…

Trong 3 tháng cuối năm 2022, ngành lâm nghiệp Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng, kiểm tra, giám sát theo dõi diễn biến rừng; triển khai thực hiện "Dự án Hiện đại hóa nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025" và Đề án ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, bảo vệ, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2023.

Ngoài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cảnh báo cháy rừng, phát hiện sớm nguy cơ, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng… trong thời gian tới, ngành lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ mở rộng thêm lĩnh vực theo dõi diễn biến rừng, cập nhật thông tin quản lý hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã…