Đắk Nông: Công trình tiền tỷ vừa làm đã sập, nhà thầu đổ lỗi… do mưa

Ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, các bên đã thống nhất yêu cầu đơn vị thi công xây dựng lại những phần hư hỏng tại Công trình kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung (Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Toàn cảnh sân đa năng và tường rào xảy ra sự cố.

Công trình này được khởi công từ tháng 6/2019 với vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh Đắk Nông.

Công trình gồm nhà hiệu bộ, sân đa năng, tường rào, kè chắn đất với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Công trình do Công ty TNHH Deco thi công. Nhưng khi công trình chưa được nghiệm thu, ngày 20/5, một phần sân đa năng, kè chắn đất và khoảng 70m tường rào đã sập đổ.

Không chỉ đổ tường mà nền sân cũng bị nứt toác.

Theo quan sát của PV, vị trí thi công công trình nằm phía sau các dãy nhà học của trường. Nền sân được đổ đất cao khoảng 3-5m rồi đổ bê tông, xi măng lên trên. Xung quanh sân được bao bọc bởi kè chắn đất bê tông, trên kè chắn được xây tường rào cao khoảng 2m.

Đơn vị thi công cho rằng sự cố này do mưa, gió.

Sau sự cố, một phần nền bê tông tiếp giáp với kè chắn và tường rào bị bể nát, đất đá từ nền sân đổ xuống rẫy của người dân, vùi lấp cả tường rào. Ngoài ra, phần sân bê tông còn lại xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt.

Cùng ngày, trả lời PV Dân Việt về nguyên nhân sự cố, ông Lữ Ngọc Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Deco cho rằng do mưa to, gió lớn, tường lại quá cao (khoảng 8m) nên bị gió cuốn. Tổng thiệt hại công trình sau sự cố khoảng 300 triệu đồng. Đơn vị đang chờ các bên thống nhất để làm lại. "Chúng tôi chỉ làm theo thiết kế, còn về các yếu tố kỹ thuật của công trình thì do đơn vị thiết kế", ông Diệp nói.

Trong khi nhà dân ngay bên cạnh không hề bị ảnh hưởng, thì một công trình mới xây lại bị sụp đổ tan hoang.

Ông Nguyễn Văn Toàn cũng cho rằng sự cố là do mưa quá lớn. Trả lời câu hỏi: Vì sao thiên tai chỉ ảnh hưởng mỗi công trình này, các công trình nhà cửa xung quanh không ảnh hưởng gì, ông Toàn cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại kết cấu công trình. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thi công.

"Chúng tôi đâu biết được khối lượng bao nhiêu mà thiệt hại. Thiệt hại thì nhà thầu thiệt hại chứ ai thiệt hại. Nhà thầu bỏ tiền làm lại chứ đâu đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đây là sự cố thiên tai", ông Toàn cho biết thêm.