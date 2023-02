Theo chân lực lượng công an đi kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Đắk Nông

Không quản ngày đêm tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Theo chân các Tổ kiểm tra nồng độ cồn của Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trong những ngày cuối tháng 2/2023, chúng tôi mới thấy hết được tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt trong xử lý vi phạm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

CSGT Công an Đắk Nông ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngoài lực lượng CSGT, tổ công tác còn có sự tham gia của Cảnh sát cơ động; Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy qua đường nước tiểu.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, phối hợp tốt với tổ công tác trong việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng vẫn ghi nhận các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Như trường hợp ông Nguyễn Văn B ở huyện Đắk Mil cho biết: "Tôi đi hội thảo do một công ty tổ chức, đến trưa thì liên hoan có uống mấy lon bia. Nghĩ chỉ uống vui, tôi không nghĩ mức cồn trong hơi thở lại vượt ngưỡng cho phép (0,22 miligram/lít khí thở).

Tôi biết việc sử dụng rượu bia tham gia giao thông là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Mong mọi người cùng thực hiện nghiêm để bảo đảm an toàn".

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, không ít lần lực lực lượng làm nhiệm vụ gặp phải những trường hợp do sử dụng rượu bia nhiều, mất kiểm soát dẫn đến tranh cãi, đôi co với các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Như trường hợp ông Nguyễn Văn N, sau khi kiểm tra bằng máy đo, nồng độ cồn của ông N. là 0,36 miligram/lít khí thở. Người đàn ông này liên tục trình bày, chỉ uống 2 lon bia thì làm sao có lượng cồn cao thế? CSGT đã nhiều lần cho người này kiểm tra lại bằng nhiều máy đo; tuy nhiên các máy đều cho cho kết quả giống nhau.

Sau khi được các chiến sĩ CSGT tuyên truyền về sự nguy hiểm của hành vi sử dụng bia mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông, ông N mới chấp nhận ký vào biên bản vi phạm hành chính.

"Để thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, số người bị thương; phòng ngừa và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn; công tác tuyên truyền được tăng cường. Lực lượng CSGT trực tiếp xuống địa bàn các bản, xã trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường học, cơ quan, doanh nghiệp... tuyên truyền các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Đặc biệt, cán bộ CSGT không quản ngày đêm thường xuyên tuần tra kiểm soát, lập các chốt thổi nồng độ cồn, xử lý vi phạm tại chỗ, qua đó, hạn chế mức tối đa người tham gia giao thông vi phạm", Trung tá Phan Sỹ Hợi, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Gia Nghĩa chia sẻ.

Lực lượng CSGT không quản ngày đêm thường xuyên tuần tra kiểm soát, lập các chốt thổi nồng độ cồn, xử lý vi phạm tại chỗ

Vận động khách đã uống rượu, bia không nên lái xe

Đồng thời cử các tổ công tác đến tuyên tuyền và cho các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết nhắc nhở khách hàng không lái xe sau khi đã uống rượu bia và treo băng rôn với nội dung "Không lái xe sau khi uống rượu bia" cho khách hàng dễ nhìn thấy.

Anh Phan Ngọc N, chủ quán nhậu ở huyện Đắk R'lấp cho biết "Sau khi lực lượng CSGT đến tuyên truyền, nhận thấy được sự nguy hiểm của việc khách hàng sau khi uống rượu bia mà lái xe, chúng tôi đã vận động thực khách đã uống rượu bia thì không nên lái xe, đồng thời bố trí phương tiện đưa khách về tận nhà an toàn, hoặc liên hệ người thân đến đón về để đảm bảo an toàn cho khách".

Qua chia sẻ của Trung tá Vũ Đình Chiến, Tổ trưởng Tổ kiểm tra nồng độ cồn thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và các cán bộ chiến sỹ trong đội, nhất là được "tận mục sở thị" thực tế tại chốt, chúng tôi thấy trong quá trình làm việc, các anh còn gặp không ít khó khăn như: nhiều người tham gia giao thông có biểu hiện say xỉn, không hợp tác, lời lẽ không chuẩn mực, thậm chí có trường hợp còn lao xe thẳng vào cán bộ chiến sỹ đang thực thi nhiệm vụ. Hay có người vừa thấy bóng CSGT từ xa đã quay đầu xe bỏ chạy...

Vượt mọi trở ngại, cán bộ chiến sĩ vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tất cả vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, qua hơn 3 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 15/11/ 2022 – 25/02/2023), lực lượng CSGT Công an Đắk Nông đã lập biên bản 1.288 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1.288 phương tiện ô tô và mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.288 trường hợp. Trong năm 2022, đã phát hiện lập biên bản 4.630 trường hợp, tạm giữ 4.630 phương tiện (trong đó có 141 ô tô, 4.489 mô tô), ra quyết định nộp kho bạc nhà nước trên 10,2 tỷ đồng.

Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cam kết nhắc nhở khách hàng không lái xe sau khi đã uống rượu bia

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để không còn "ma men" trên đường, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông kết hợp với tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Trong đó, tuyên truyền là giải pháp chủ yếu, quan trọng hàng đầu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân.

Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát của các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn tập trung vào khung giờ thường xảy ra vi phạm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tự quản giữ gìn an toàn giao thông tại các thôn buôn, tổ dân phố.