Đâm chết đồng nghiệp sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng đâm chết đồng nghiệp do mâu thuẫn khi ăn nhậu xảy ra tại thôn 3, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập - theo TTXVN/Vietnam+.

Khu vực dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng đâm chết đồng nghiệp. Nguồn: NLĐO

Thông tin vụ việc từ NLĐO: Theo điều tra bước đầu, khoảng 22 giờ ngày 4/1, Thạch Sa Lại (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ dành cho công nhân của một công ty ở thôn 3, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Sau đó, Nguyễn Phước T (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, làm chung với Lại) đến thì xảy ra mâu thuẫn với Lại.

Bực tức, T về phòng lấy dao ra đòi chém Lại. Thấy vậy, Lại dùng dao đâm T gục tại chỗ.

Mặc dù được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên T đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, giải kẻ gây án về trụ sở lấy lời khai.