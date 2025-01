Bắt gã đàn ông 52 tuổi cướp xấp vé số của bé 7 tuổi

Chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, hiện đang tạm giữ Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP.Tân An, Long An) để điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP.Tân An, Long An) bị bắt để điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản". Ảnh: Chinh Hoàng

Khoảng 6h40 cùng ngày, bé Phạm Huỳnh Gia H. (7 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng bà ngoại là Trần Thị Biểu (52 tuổi) đi bán vé số dạo tại Khu dân cư Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Do bị đau bụng bất ngờ, bà Biểu phải vào nhà vệ sinh ở quán cà phê, sau đó giao 102 tờ vé số cho bé H. đi bán.

Công an huyện Bến Lức trao số tiền UBND huyện Bến Lức tặng cho nạn nhân bị cướp vé số. Ảnh: Chinh Hoàng

Khi điều khiển xe máy đến đường số 10, thấy bé H. đi một mình, Quí giả vờ kêu đứng lại mua. Đối tượng Quí cầm 102 tờ vé số tăng ga bỏ chạy.

Khi đến khu vực công viên tượng đài thị trấn Bến Lức, Quí giữ lại 11 tờ, số còn lại Quí bán cho một người bán vé số với giá 8.000đ/ tờ, rồi chạy về TP Tân An.

Nhận tin báo, sau 3 giờ truy tìm, Công an thị trấn Bến Lức đã phối hợp với Công an TP Tân An bắt giữ Quí ngay tại nhà riêng, di lý về huyện Bến Lức thụ lý theo thẩm quyền.

Cháu H. là con của chị Huỳnh Thị Loan (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào Bến Lức mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Để đủ tiền chi phí nhà trọ, tối chị Loan còn đi phụ rửa chén, bưng bê cho một quán ăn.

Cháu H. đang học lớp 1. Cuối tuần cháu theo mẹ hoặc bà ngoại bán vé số vòng quanh khu vực thị trấn Bến Lức.

Tạm giữ hình sự đối tượng "thông chốt", tông gãy chân cảnh sát

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Sinh (SN 2004, quê quán huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cảnh sát, tối 2/1, sau trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Thái Lan, tổ công tác Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Phùng Hưng (phường Văn Quán, Hà Đông), phát hiện Hồ Xuân Sinh điều khiển xe máy Exciter không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách. Khi bị yêu cầu dừng xe, Sinh cố tình vượt đèn đỏ, tông trúng trung tá Lê Hoàng Anh (cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông, thành viên tổ công tác) rồi bỏ chạy.

Hồ Xuân Sinh "thông chốt", tông gãy chân cảnh sát, bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC.

Hậu quả, trung tá Hoàng Anh gãy xương chày và đang điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Sinh thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra sẽ tập trung, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố đối tượng để đưa ra xét xử điểm, tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, trong thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam – Thái Lan diễn ra tối 5/1, lực lượng 141H Công an quận và 100% cán bộ, chiến sĩ công an các phường đã nhận lệnh, triển khai kế hoạch cắm chốt tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi biểu hiện, đối tượng gây rối, tụ tập, lạng lách đánh võng.

Nói "con có làm gì đâu", nam sinh lớp 7 tại Bình Định vẫn bị người đàn ông "lôi" ra đường đấm đá túi bụi

Ngày 5/1, ông Nguyễn Thành Thời - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, người đàn ông hành hung cháu Đ.N.A.K (học sinh lớp 7) xuất hiện trong video đang lan truyền trên mạng xã hội là ông N.Đ.V (42 tuổi) trú trên địa bàn.

"Hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn thư tố cáo của gia đình bé K và đã yêu cầu người đàn ông này lên làm việc, lấy lời khai. Khi có kết quả điều tra, xác minh chúng tôi sẽ thông tin", ông Thời nói.

Nói "con có làm gì đâu", nam sinh lớp 7 tại Bình Định bị người đàn ông "lôi" từ ra đường đấm đá túi bụi. VIDEO: ND.

Chị N.H, mẹ bé trai lớp 7 bị người đàn ông đánh dã man giữa đường trên địa bàn xã Nhơn Hội cho hay, hiện tại tâm lý và sức khỏe của bé Đ.N.A.K vẫn chưa ổn định. Trên mặt bé K vẫn còn nhiều vết thương và đau đầu chưa thể giám định được.

"Ngay trong đêm 4/1, gia đình đã đưa bé vào bệnh viện cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi sẽ chờ kết quả giám định của bệnh viện vào thứ Hai (6/1)", chị H thông tin.

Theo chị H, nguyên nhân ban đầu chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn đơn thuần giữa con trẻ của 2 gia đình nên dẫn đến sự việc.

"Con tôi cùng bạn trên đường đi chơi về thì gặp bé lớp 1 (con của người đàn ông hành hung) bị té xe đạp. Lúc này K cùng các bạn mới cười bé lớp 1 và sau đó xảy ra cãi vã. Bà nội bé lớp 1 mới chạy ra và chửi K, nói 'tại sao mày đánh cháu tao?'", chị H nói.

Nam sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung giữa đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo gia đình bé K và người dân khu vực, clip bé K bị đánh chỉ ghi lại được ở một góc đường. Sau khi bé van xin và bỏ chạy, người đàn ông vẫn còn đuổi theo và bắt được K, ép vào hàng rào thép gai để hành hung.

Sáng 5/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video 24 giây ghi lại hình ảnh một người đàn ông đánh đập bé trai ngay giữa đường khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc.

Đoạn video ghi lại, khoảng 20h30 ngày 4/1, khi bé trai đang ngồi chơi với bạn tại một quán ăn trên địa bàn thì một người đàn ông đi xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm lao tới, dùng tay đánh tới tấp khiến bé trai không kịp phản ứng.

Sau đó, bé trai bị người đàn ông lôi ra giữa đường và liên tục đánh. Nạn nhân liên tục nói "con có làm gì đâu chú" và sau đó bỏ chạy, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đuổi theo hành hung.

Bắt đối tượng sát hại bạn cùng phòng ở cơ sở cai nghiện ma túy

Sáng 5/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Sang (36 tuổi, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết chết bạn tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Đối tượng Nguyễn Minh Sang tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2024, Sang đến Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Ngày Mai Tươi Sáng ở thôn 9, xã Hoà Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để cai nghiện ma tuý.

Tại đây, Sang ở cùng phòng với anh Quách Tiến Long (30 tuổi) trú tại xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột.

Khoảng 17 giờ ngày 3/1, do lên cơn thèm rượu nên Sang đi đến khu vực bếp của cơ sở cai nghiện lấy một chai cồn khoảng 200ml đem pha với nước rồi uống.

Đến lúc ăn cơm tối, Sang thấy anh Long nhìn mình với ánh mắt khó chịu nên liền đi vào phòng ngủ. Tuy nhiên, Sang không ngủ được mà nghĩ rằng anh Long sẽ hãm hại mình nên nảy sinh ý định dùng dao đâm anh Long.

Sau đó, Sang đi xuống khu vực bếp của cơ sở cai nghiện lấy một con dao giấu vào người rồi đi tìm anh Long. Khi thấy anh Long đang ngồi chơi trước hiên của cơ sở cai nghiện thì Sang lao đến kẹp cổ và dùng dao đâm trúng vào vùng ngực.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đến can ngăn, giật lấy con dao trên tay của Sang và đưa anh Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Long đã tử vong.

Đâm chết đồng nghiệp sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng đâm chết đồng nghiệp do mâu thuẫn khi ăn nhậu xảy ra tại thôn 3, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Khu vực dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng đâm chết đồng nghiệp. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra bước đầu, khoảng 22 giờ ngày 4/1, Thạch Sa Lại (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ dành cho công nhân của một công ty ở thôn 3, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Sau đó, Nguyễn Phước T (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, làm chung với Lại) đến thì xảy ra mâu thuẫn với Lại.

Bực tức, T về phòng lấy dao ra đòi chém Lại. Thấy vậy, Lại dùng dao đâm T gục tại chỗ.

Mặc dù được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên T đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, giải kẻ gây án về trụ sở lấy lời khai.