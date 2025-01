Bắt "nữ quái" có 1 tiền án trộm cắp lại tiếp tục "cuỗm" tài sản của du khách nước ngoài

Theo đó, tối 4/1 lợi dụng thời điểm người dân và du khách tập trung tại cầu Rồng xem phun nước, phun lửa, đối tượng Bùi Thị Châu (37 tuổi, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà) đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 ví da màu đen bên trong có giấy phép lái xe và gần 11 triệu đồng của du khách Shaun Phannagan (33 tuổi, quốc tịch Australia).

Đối tượng Bùi Thị Châu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an phường An Hải Nam tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Thị Châu và thu hồi tài sản, trao trả cho du khách.

Được biết, Bùi Thị Châu đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Công an phường An Hải Nam trao trả tài sản cho du khách Shaun Phannagan. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 22h30 ngày 24/12/2024, Tổ tuần tra 8394 phường An Hải Nam cũng đã phát hiện trên người Nguyễn Văn Quốc Dân (27 tuổi), phường An Khê, quận Thanh Khê có 1 gói ni lông chứa chất bột màu trắng (nghi là ma tuý) và 1 tẩu bằng thủy tinh. Bước đầu, Dân khai nhận vừa mua số ma túy trên với giá 700 ngàn đồng để sử dụng thì bị bắt giữ.

Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm và kế hoạch tổng rà soát người sử dụng ma túy, Công an phường An Hải Nam kiểm tra 30 đối tượng nghi vấn, qua đó đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, xử lý hành chính 2 đối tượng. Ngoài ra, trong thời điểm trên Công an phường làm rõ 3 vụ cố ý gây thương tích và 1 vụ hủy hoại tài sản.