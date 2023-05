Dẫn dắt AS Roma vào chung kết Europa League, HLV Mourinho nói gì?

HLV Mourinho thành công với bóng đá thực dụng

Ở trận lượt đi, AS Roma giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Trong trận lượt về, HLV Mourinho đã áp dụng lối chơi cực kỳ thực dụng cho đội bóng Italia khi làm khách trước Bayer Leverkusen.

Trong cả trận đấu, AS Roma tập trung tối đa vào việc phòng ngự và họ chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm về khung thành đối phương. Leverkusen liên tục ép sân, tung ra 23 pha dứt điểm nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của AS Roma. Thủ hòa 0-0 thành công, AS Roma thắng chung cuộc 1-0 và giành quyền vào chung kết gặp Sevilla.

HLV Mourinho khen ngợi học trò sau trận bán kết lượt về. Ảnh: SPORT

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho nhận xét: “Nếu không có Smalling, có lẽ chúng tôi đã không thể đi tiếp. Nếu bạn mất Spinazzola và sau đó là Celik, điều đó sẽ có khó khăn. Smalling đã cống hiến mọi thứ nhưng tôi có thể tự hào về Bove. Cậu ấy tiếp tục có một trận đấu xuất sắc".

Trong cơn phấn khích, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói tiếp: "Các chàng trai đã cố gắng rất nhiều, và chúng tôi lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu khác. Đó là một đội bóng không thể tin được, tôi không biết liệu tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn từ Roma hay không nhưng những cầu thủ này xứng đáng nhận được điều gì đó đặc biệt".

Đánh giá về Sevilla, HLV Mourinho nhấn mạnh: “Về đối thủ của chúng tôi ở trận chung kết tại Budapest ư? Sevilla là đội bóng rất mạnh và có kinh nghiệm dày dặn. Rồi chúng ta sẽ nghĩ về nó, giờ chúng ta nghĩ về giải VĐQG Italia".

Trận chung kết Europa League giữa AS Roma và Sevilla sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 1/6 (giờ Việt Nam).