Chelsea gây sốc với ý định "tái hôn" cùng HLV Mourinho

Tối 2/4 (giờ địa phương), ông chủ Todd Boehly đã quyết định sa thải HLV Graham Potter sau 7 tháng gắn bó. Nguyên nhân xuất phát từ thành tích tệ hại của "The Blues" tại đấu trường Premier League.

Sau đó 4 ngày, Todd Boehly quyết định bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV tạm quyền từ nay đến hết mùa giải. Đây được xem là giải pháp tình thế trong khi doanh nhân người Mỹ tìm kiếm người thay thế lâu dài cho HLV Potter.

Mourinho sắp trở lại dẫn dắt Chelsea? Ảnh: Getty.

Mấy ngày qua, báo chí xứ sở sương mù cho hay, Chelsea đang xem Julian Nagelsmann (tự do), Mauricio Pochettino (tự do), Zinedine Zidane (tự do), Luis Enrique (tự do) là những sự lựa chọn lý tưởng để thay thế HLV Potter.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Relevo (Tây Ban Nha), tỷ phú Boehly đang lên kế hoạch táo bạo bằng việc đưa HLV Jose Mourinho trở lại sân Stamford Bridge khi mùa giải 2022/23 hạ màn.

Thậm chí, Boehly đã liên lạc với Mourinho để mời ông trở lại dẫn dắt Chelsea. Ngoài ra, HLV Nuno Espirito Santo (Al-Ittihad) cũng được "The Blues" đưa vào danh sách những sự lựa chọn tiềm năng.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Mourinho với AS Roma vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2024. Vì vậy, nếu muốn đưa "Người đặc biệt" trở lại sân Stamford Bridge, Chelsea sẽ phải bỏ tiền bồi thường hợp đồng.

Trước đây, Mourinho từng dẫn dắt Chelsea trong 2 nhiệm kỳ (2004-2007 và 2013-2015). Đến thời điểm này, nhà cầm quân 60 tuổi vẫn đang là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB khi giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 3 League Cup và 1 Siêu cúp Anh.

Thế nhưng, trong cả 2 lần gắn bó với Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đều bị sa thải.