"Chủ trương huy động nguồn lực trong nhân dân để chỉnh trang các ngõ, nội khối được nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Qua công tác vận động vừa qua cho thấy, người dân rất sẵn sàng góp tiền, hiến đất, xóa bậc, bỏ bồn hoa để làm đường mới đẹp, khang trang, mỹ quan và an toàn giao thông hơn. Từ những thành công tại các khối, chúng tôi hi vọng sẽ từng bước nâng cấp, làm cho các tuyến đường trên địa bàn khối ngày càng sạch đẹp hơn", ông Đặng Hiếu Lam - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.