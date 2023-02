Sáng 24/2, trao đổi với PV Dân Việt, chị Pinăng Thị Diên (SN 2000, trú tại thôn Chà Đung, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) cho biết, chính chị là người viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bác Ái và Công an xã Phước Thắng để cảm ơn.

Chị Diên cho biết, bản thân và gia đình rất cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an đã không ngại đêm tối, vượt địa bàn rừng núi, nhanh chóng truy bắt đối tượng trộm cắp để trả lại tài sản cho gia đình chị.

Thư cảm ơn chị Pinăng Thị Diên viết gửi Công an xã Phước Thắng và Công an huyện Bác Ái. (Ảnh: Công an Bác Ái)

Trước đó, vào khoảng 12 giờ đêm 21/2, khi gia đình đang yên giấc thì có tiếng xe mô tô nổ ở trước nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện xe mô tô hiệu Sirius màu đen, biển kiểm soát 85C1-010.58 đã bị kẻ gian lấy trộm.

"Đây là tài sản lớn đối với gia đình nên ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã nhanh chóng đến Công an xã Phước Thắng trình báo sự việc...", chị Diên cho hay.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm, Công an xã Phước Thắng đã khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 7 giờ ngày 21/2, Công an xã Phước Thắng đã phát hiện, bắt giữ Phạm Đình Huy (SN 2000, thường trú tại Ninh Thiện, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) cùng tang vật là xe mô tô của chị Diên.

Trên cơ sở hồ sơ xác minh ban đầu của Công an xã Phước Thắng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bác Ái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Huy.

"Cảm kích trước sự nhiệt tình và hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Thắng, ngày 23/2 bản thân tôi đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an huyện Bác Ái và Công an xã Phước Thắng.

Bằng tinh thần trách nhiệm với tinh thần vì nhân dân phục vụ, những hành động đẹp của các đồng chí Công an xã Phước Thắng và Công an huyện Bác Ái cần được nhân rộng để làm tăng lòng tin của người dân với lực lượng công an nói chung...", chị Diên chia sẻ trong thư.