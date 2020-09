Dân nghèo xúc động vì 3 con bò bị trộm chở đi hàng trăm cây số được công an đưa về trao trả

Đầu tháng 9, Công an huyện K'Bang nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Tấn Anh (trú thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai) vì nhận lại của rơi từ một chiến sỹ công an. Trong thư, anh kể, ngày 21/8, trên đường đi làm thuê trở về nhà, anh đã làm rơi số tiền dành dụm lâu nay để đóng tiền học phí đầu năm học cho các con.



Mất tiền, anh Anh thất thần, cả nhà buồn bã. Trong lúc chưa biết vay mượn ở đâu để đóng tiền học cho con, thì anh Anh lên Facebook đọc được những dòng chia sẻ: "Thiếu úy Lê Hoàng Hiệp - Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện K'Bang trên đường tuần tra có nhặt được một số tiền. Đang tìm người đánh rơi để trả lại".

Đại diện Công an huyện K'Bang trao trả số tiền mà người dân đánh rơi. Ảnh Nam Thư

Cả đêm, anh Anh bồi hồi không ngủ được, chờ trời sáng để đến trụ sở Công an huyện K'Bang nhận lại số tiền đánh rơi. "Tôi rất trân trọng Thiếu úy Lê Hoàng Hiệp. Trên đường về, tôi không tin nhận lại được số tiền bị mất. Tôi cứ nghĩ rằng, nếu làm rơi giấy tờ thì may ra còn tìm lại được chứ tiền thì rất khó…Hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm, nếu không có số tiền trên tôi chẳng biết xoay sở đâu để đóng tiền học cho các con", anh Anh trải lòng.

Công an huyện Chư Prông cũng nhận được những dòng thư tay mộc mạc của anh Kpă Hùng (trú làng T'nao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông).

Anh Hùng chia sẻ, ngày 13/8, gia đình bị kẻ gian trộm mất 3 con bò. Để tìm tài sản, anh báo Công an huyện Chư Prông để truy tìm thủ phạm. Vài ngày sau, vụ án được phá. Công an huyện Chư Prông phát hiện Trần Công Hải (46 tuổi, trú huyện Phú Thiện) và một đối tượng khác thực hiện vụ trộm, rồi dùng ô tô tải chở những con bò trộm được qua Đắk Lắk tiêu thụ. "Với gia đình thuần nông, 3 con bò là tài sản có giá trị. Nhận lại tài sản trả lại, gia đình tôi rất xúc động. Bà con dân làng đến chúc mừng và bày tỏ sự mến phục tài phá án của các chiến sỹ", anh Hùng kể lại.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Chư Prông chia sẻ, không chỉ riêng vụ trộm bò, mà rất nhiều vụ mất tài sản khác, khi các vụ án được phá nhanh, thấy người dân đến nhận tài sản với biểu cảm biết ơn, chúng tôi thật sự xúc động và ấm lòng.

"Thư anh Hùng gửi Công an chúng tôi, những nét chữ mộc mạc, không hề trau chuốt, nhưng chất chứa niềm tin yêu, động viên. Chắc chắn, chúng tôi sẽ chuyển tải xuống anh em phải nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân", Thượng tá Sơn cho biết.

Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/2020), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ayun Pa đến thăm, tặng quà gia đình ông Ksor Dót (trú xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Anh Ksor Dót là người có công với cách mạng và bị nhiễm chất độc da cam, 3 người con của vợ chồng ông cũng bị lây nhiễm chất độc da cam và bị bệnh tâm thần.

Cảm kích trước tấm lòng đó, ông Ksor Dót đã nắn nót viết những thư cảm ơn, thể hiện sự trân quý, đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người chiến sỹ Công an nhân dân.