Dân nơi này ở Nghệ An thuê thêm nhân công, làm điều lạ trên cánh đồng để bảo vệ lúa Xuân

Thời điểm này, nông dân trên các cánh đồng lúa ở địa bàn tỉnh Nghệ An đều tranh thủ khép kín diện tích cho kịp mùa vụ lúa Xuân. Tuy nhiên, do máy móc chưa được phổ cập nên phần lớn việc gieo, hoặc cấy lúa vẫn đang chủ yếu dùng sức người. Đặc biệt, tại những chân ruộng có bùn sâu, máy móc không thể đến được.



Nhiều gia đình ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải thuê thêm nhân công để cấy lúa Xuân cho kịp vụ. Ảnh: N.T

Nhiều gia đình có diện tích lớn ở xã Quỳnh Giang đều thuê thêm nhân công để cấy lúa xuân cho kịp vụ. Để thuận tiện cho công việc, hầu hết những người đi cấy thuê đều lập nhóm từ 4 đến 6 người, nhận việc làm cùng nhau. Tùy vào khoảng cách xa hay gần, thợ cấy lúa được trả công 300.000 - 350.000 đồng/ngày.

Trung bình mỗi thợ cấy lúa được trả công từ 300.000 - 350.000 đồng/ngày. Ảnh: N.T

Dù ngày công khá cao nhưng khi vào cao điểm vụ cấy, nhiều gia đình có ruộng không dễ tìm được thợ cấy. Dù nhận việc theo ngày hay khoán thì chủ ruộng đều phải có mặt, nhổ mạ buộc thành từng bó rải đều lên ruộng trước khi thợ cấy lúa đến làm việc.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, cả ngày phải cúi khom lưng, chân tay ngâm dưới bùn nên tối về lưng lại đau ê ẩm, mỏi gối. Nằm chưa hết đau sáng sớm lại phải dậy đi tiếp rồi. Phần lớn những người làm nghề này đều là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trung tuổi.

Năm nay mạ non phát triển tốt nên việc cấy lúa Xuân khá thuận lợi. Ảnh: N.T

Để đỡ chi phí xăng xe, thợ cấy lúa thường nhận việc ở những cánh đồng gần nhà. Chỉ khi nào những cánh đồng gần nhà hết việc, họ mới bắt đầu di chuyển đến những cánh đồng xa hơn.

Nghề cấy lúa thuê mỗi năm chỉ có 2 vụ, mỗi vụ kéo dài gần một tháng. "Vất vả hơn làm việc khác thật. Nhưng được cái mình thích thì làm, mệt thì nghỉ. Dịp này, nếu chăm chỉ cấy thuê đến tết cũng kiếm được 8 đến 9 triệu đồng, có thêm tiền chi tiêu Ngày Tết.

Người dân xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giăng thêm hệ thống bảo vệ bằng ni lông lệ ngăn chuột phá hoại lúa xuân. Ảnh: N.T

Chị Nguyễn Thị Hải (trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, tùy vào giống lúa, nhưng thường thì mỗi bụi lúa chỉ cấy một cây mạ. Tuy nhiên, mỗi hàng như vậy chúng tôi lại cấy thêm vài bụi 2 cây mạ để sau này cây nào chết, bị ốc ăn, chủ ruộng họ có thể chiết ra dắm vào được.

Trên cánh đồng xã Quỳnh Giang, những thửa ruộng được bọc kín bằng những hàng rào ni lông. Người dân dăng hàng rào để ngăn chuột và các loài gây hại phá lúa Xuân.

Người dân xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đặt thêm bẫy chuột để bảo vệ lúa Xuân. Ảnh: N.T

"Khi làm đất, nhà nào cũng đã nhặt rất kỹ ốc bươu vàng rồi. Nhưng ở đây rất nhiều chuột, phải giăng thêm ni lông để ngăn. Ngoài ra nhà nào cũng đặt thêm bẫy chuột, để tiêu diệt loài gây hại này", ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại xã Quỳnh Giang) chia sẻ.

Lúa Xuân được cấy kịp thời vụ. Ảnh: N.T

Màu xanh của mạ non đang dần phủ kín những cánh đồng ở Nghê An. Năm nay thời tiết ấm, thuận lợi. Bà con ai cũng hi vọng vụ lúa Xuân sẽ bội thu.