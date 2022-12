Đàn ông dính 1 trong 3 nét tướng này khó thoát nghèo

Cung Tài lộc có nốt ruồi hoặc bớt

Cung Tài lộc nằm ở vị trí trán hướng thẳng về phía sống mũi, trên vùng lông mày. Một người nam giới nếu như trên phần cung Tài Lộc có một cái bớt đen hoặc nốt ruồi sẽ phá huỷ vận may của người đó. Những người này cho dù tài ba đến mấy, siêng năng chăm chỉ làm ăn ra sao, người đàn ông cũng không thể khấm khá.

Bởi đây chính là một trong những nét tướng mặt đàn ông nghèo hèn chị em nên cân nhắc khi lựa chọn vị hôn phu của đời mình. Bên cạnh đó, những người có nét tướng này thường lận đận trong đường tình duyên, hôn nhân dễ bị đứt gánh giữa đường, về già cô độc lẻ bóng.

Ấn Đường có nhiều nếp nhăn

Trong nhân tướng học khu vực ấn đường tượng trưng cho công danh tài lộc của người nam giới. Ấn đường nằm phía dưới khoảng giữa hai lông mày chừng 1cm, là nơi tụ họp tinh khí nguyên thần của một người, phản ánh tính cách cơ bản của người đó. Ấn đường tốt nhất là vuông vức, đầy đặn, chiều rộng từ một ngón rưỡi đến hai ngón tay.

Một người nam nhân nếu như sở hữu ấn đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận số kiếp kém may mắn mà thôi.

Ngoài ra, nếu như khu vực ấn đường đang sáng bừng rạng rỡ mà chuyển sang màu đen tối biểu hiện cho việc chủ nhân không có tiếng nói, thực lực lẫn uy quyền trong vận trình sự nghiệp, dù rằng họ vẫn có đủ thực lực và khả năng tương xứng với công việc.

Lông mày hỗn loạn mọc không thẳng hàng lối

Những người này sở hữu tính cách nông nổi và bốc đồng, làm việc lúc nào cũng đơn thương độc mã, không cân nhắc hậu quả trước sau. Họ sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà phản bội, hãm hại bạn bè. Muốn làm nên cơ nghiệp là chuyện cực kì khó khăn bởi đây là nét tướng hại người hại cả thân.

Những người đàn ông có nét tướng này cuộc sống mãi nghèo khổ, vất vả. Lông mày mọc ngược là người đàn ông có tâm địa độc ác, bạo lực, ngang ngược. Lông mày mỏng thưa là xảo quyệt, hay nịnh bợ, lẻo mép bị mọi người ghét bỏ, khó tránh lúc cuộc sống đơn độc, nghèo túng. Đặc biệt, do tính cách cục cằn không hòa đồng nên những người này rất ít bạn tốt, cả đời không được quý nhân giúp đỡ khó lòng phát tài. Bên cạnh đó, đường hôn nhân của người này cũng dễ gặp trắc trở khó lòng viên mãn tới trọn đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm