Văn hóa cung hoàng đạo đã tồn tại hàng nghìn năm ở Trung Quốc và là một dấu ấn văn hóa đặc sắc của người Trung Hoa. Trong số những câu nói dân gian, không ít những câu nói liên quan đến văn hóa cung hoàng đạo. Một trong số đó được gọi là "Đàn ông sợ gà, đàn bà sợ cừu".

"Đàn ông sợ gà, đàn bà sợ cừu'" có ý gì? Ảnh: Bảo Vệ Công Lý

Ngày nay thực sự dường như không có cơ sở khoa học nào, nhưng tại sao tổ tiên của chúng ta lại nghĩ như vậy?

Đàn ông sợ gà

Tại sao người xưa cho rằng đàn ông sinh năm Dậu sẽ có số mệnh không tốt? Hóa ra điều này có liên quan mật thiết đến sản xuất và lối sống của xã hội nông nghiệp. Thời xa xưa, con người sống cuộc sống nông dân tự cung tự cấp. Đàn ông làm ruộng bên ngoài và phụ nữ dệt vải ở nhà. Trung tâm cuộc sống của người dân thường xoay quanh ruộng vườn và công việc đồng áng.

Ngày nay nếu muốn dậy sớm, chúng ta chỉ cần đặt báo thức trên điện thoại di động, nhưng người xưa không có điện thoại di động và không có đồng hồ báo thức. Làm thế nào mà mọi người thức dậy vào lúc bình minh?

Người xưa cho rằng đàn ông sinh năm Dậu sẽ có số mệnh không tốt. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý

Điều này phụ thuộc vào loài gia cầm mà chúng ta quen thuộc, đó cũng là một trong những cung hoàng đạo của gà.

Nói chung, khi gà trống gáy, mọi người biết rằng họ phải dậy và làm việc, và công việc khó khăn của cả ngày sắp bắt đầu. Vì vậy, mọi người vừa yêu vừa ghét con gà trống. Yêu là vì con người ta tràn đầy khát vọng về một mùa màng bội thu, và họ biết rằng mình chỉ cần dậy sớm, làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp. Ghét vì lao động cực khổ mà vẫn phải đi. Trên thực tế, nó giống như cảm giác của chúng ta khi nghe đồng hồ báo thức ngày hôm nay.

Theo cách này, người xưa tin tưởng rằng những người thuộc tuổi gà sẽ vất vả, phải làm việc suốt đời, cả ngày phục vụ người khác không thể nghỉ ngơi. Vì vậy, điều này không tốt cho nam giới tuổi gà.

Đàn bà sợ cừu

Trong mắt người xưa, nam là dương, nữ là âm, nữ thuộc cừu được coi là nam tính và ít nữ tính hơn. Trong xã hội phong kiến nam cao hơn nữ, nam nữ có sự phân công lao động xã hội rất rõ ràng. Đàn ông là người làm chủ thế giới bên ngoài và phụ nữ là người làm chủ nội tâm. Yêu cầu đối với phụ nữ là hiền lành, đức hạnh, đảm đang, phụ nữ có khí chất nam nhi sẽ xung đột với đàn ông là chủ gia đình, gây ra mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.

Trong mắt người xưa, nam là dương, nữ là âm, nữ thuộc cừu được coi là nam tính và ít nữ tính hơn. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý

Vào cuối triều đại nhà Thanh, câu nói này trở nên phổ biến hơn. Hóa ra Từ Hi Thái hậu sinh năm con dê. Dù là người nắm quyền triều chính và là một người phụ nữ nhưng bà chỉ quan tâm đến thú vui xa hoa của bản thân mà không thèm để ý đến nỗi khổ của người dân. Điều này khiến cho nạn tham nhũng tràn lan, giặc ngoại xâm hoành hành, và nhân dân đói khổ. Đáng chú ý, Từ Hi Thái hậu cầm tinh con cừu. Thời điểm đó, chồng và con trai của bà đều chết yểu. Vì thế, Từ Hi trở thành góa phụ trong nhiều thập kỷ. Do đó để chọc cười Từ Hi Thái Hậu, người đời đã biên soạn những câu tục ngữ, câu nói tục tĩu để chế giễu bà.

Có thể thấy được rằng, các cung hoàng đạo sẽ được truyền lại từ rất lâu đời. Trong đó, nó chứa đựng những khao khát về một cuộc sống tươi đẹp, ấm no hơn. Mỗi cung hoàng đạo có một điểm đặc biệt riêng, chính vì thế mà người xưa cũng đúc kết ra nhiều kinh nghiệm và câu nói để truyền lại cho đời sau, điển hình như câu "Đàn ông sợ gà, đàn bà sợ cừu" ở trên.