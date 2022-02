Đàn ông sở hữu 1 thứ dài, 2 thứ to, ai lấy được sướng cả đời

Bàn chân to

Đàn bà chân to thì nhìn không được đẹp, thô kệch, chứ đàn ông chân to thì trên cả tuyệt vời khi trong nhân tướng học cho rằng đó là đặc điểm của người có tướng mệnh tốt. Chính vì người đàn ông chân to có tính cách mạnh mẽ, cương quyết nên làm việc luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đặt ra, tiền đồ xán lạn, nhanh làm giàu.

Người đàn ông chân to có tính cách mạnh mẽ, cương quyết. Ảnh: Khoevadep

Trong các mối quan hệ tình cảm, đàn ông chân to thường theo đuổi sự hoàn hảo nhưng con người sinh ra đâu ai hợp nhau hoàn toàn nên đôi lúc khiến cả hai mệt mỏi. Tuy nhiên, với khả năng của mình, đàn ông chân to sẽ có cách ứng biến để đi đến bến bờ hạnh phúc.

Vành tai to

Thường người đàn ông thông minh, tính tình rộng lượng, bao dung sẽ sở hữu vành tai to và dài. Thật sự, những người đàn ông có đặc điểm vành tai càng lớn chứng tỏ có nhiều phúc khí, lại thêm việc ham học hỏi, trau dồi kiến thức nên dễ dàng đi đến thành công.

Trong tính cách những đàn ông như vậy cũng rất sáng suốt, phân biệt rõ trắng đen phải trái. Vành tai lớn cũng là biểu hiện của người có sức khỏe tốt, có cá tính nên rất "được lòng" nhiều cô.

Tướng rốn dài

Ngoài ra, còn một bộ phận chứng tỏ người đàn ông may mắn, đó là tướng rốn dài. Nếu thêm miệng rốn càng rộng thì vận tài lộc càng cao, dù làm nghề gì cũng thuận buồm, phất lên như diều gặp gió, không lâu sẽ giàu sang phú quý.

Ngược lại, với những người có tướng rốn mà miệng rốn nhỏ hẹp thì người thường gặp nhiều gian nan, nhưng đừng như vậy mà nản lòng, thay vào đó hãy cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để đạt được thứ mình muốn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo