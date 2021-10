Đăng ký hỗ trợ do Covid-19 ở tỉnh khác, muốn nhận tiền ở quê phải làm gì?

Tôi đăng ký nhận hỗ trợ do Covid-19 tại phường Bình An (TP. Dĩ An, Bình Dương), nhưng tôi vừa đặt được xe để về quê. Tôi muốn hỏi, trường hợp của tôi đã đăng ký nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 ở phường, tôi phải làm thế nào để chuyển số tiền hỗ trợ này nhận ở quê?



Bạn đọc: Nguyễn Tùng (Hà Tĩnh)

Về câu hỏi liên quan đến việc đăng ký hỗ trợ do Covid-19 ở tỉnh khác, muốn nhận tiền ở quê của bạn đọc, trao đổi với Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Huế - Đoàn luật sư TP. Hà Nội nêu: Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo khoản 4 Điều 1 của Quyết định này, một trong những điều kiện để người lao động tự do được hỗ trợ là: "Đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định của Luật cư trú.".

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Cư trú năm 2020: "Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú". Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp có nơi cư trú hợp pháp sẽ được hưởng mức hỗ trợ này.

Điểm b khoản 5 Điều 1 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND: "Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần bằng tiền mặt trong một chính sách hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.".

"Như vậy, chính sách hỗ trợ cho người lao động tự do trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện chỉ đang hỗ trợ chi trả bằng tiền mặt.

Nếu bạn đọc đã đăng ký tại UBND phường nơi bạn cư trú có thể liên hệ để thống nhất phương án nhận hỗ trợ.

Bạn đọc cần lưu ý, thời gian thực hiện từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (khoản 6 Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND)" – Luật sư cho hay.

Cách đăng ký nhận hỗ trợ do Covid-19 theo Nghị quyết 116

Thực hiện Nghị quyết số 116, ngày 1/10/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được ban hành quy định về việc hỗ trợ NLĐ) và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn người lao động đăng ký nhận hỗ trợ Covid-19 trực tuyến với cơ quan BHXH qua ứng dụng VssID và Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Điều kiện đăng ký gói hỗ trợ do Covid-19 theo Nghị quyết 116 online

Việc đăng ký gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 online chỉ áp dụng với nhóm NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021.

Nhóm đối tượng này phải có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

Đối với nhóm NLĐ đang tham gia BHTN, đơn vị SDLĐ quản lý NLĐ sẽ chịu trách nhiệm nộp danh sách NLĐ nhận hỗ trợ của đơn vị cho cơ quan BHXH.

Trong trường hợp NLĐ đang tham gia BHTN đủ điều kiện nhưng sau ngày 30/11/ 2021 vẫn chưa nhận được hỗ trợ, NLĐ có thể tự làm thủ tục, thời hạn tiếp nhận hồ sơ là hết ngày 20/12/2021.