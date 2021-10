Điều kiện để hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng do Covid-19 mới nhất

Ai được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng do Covid-19

"Nghị quyết 126/NQ-CP mở rộng thêm nhiều đối tượng hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021" - Luật sư Phạm Quang Xá - Đoàn luật sư TP Hà Nội trao đổi với Dân Việt cho biết.

Luật sư nêu cụ thể, tại điểm e khoản 1 Nghị quyết 126 đã mở rộng thêm nhiều đối tượng khác nằm trong đối tượng hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng như sau:

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế còn hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối.

Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Trước đây, tại khoản 2 Mục II Nghị quyết 68, đối tượng hộ kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện như sau: "Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ".

Điều kiện để hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng do Covid-19

Theo luật sư, điều kiện để hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng do Covid-19 là tất cả những đối tượng này phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

"Quy định mới này đã mở rộng phạm vi đối tượng hưởng mức trợ cấp 3 tháng thay vì những điều kiện ngặt nghèo như trước đây. Một số điều kiện đảm bảo cho việc hưởng mức trợ cấp nới lỏng hơn và đến những đối tượng thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19" - Luật sư nhận định.