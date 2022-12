Đằng sau việc một số trường đại học dùng chứng chỉ VSTEP xét chuẩn đầu ra

Thêm trường đại học dùng chứng chỉ VSTEP xét chuẩn đầu ra

Theo Quy chế đào tạo bậc đại học tại đại học này áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở đi vừa được Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành, Đại học này chính thức công nhận chứng chỉ VSTEP để xét chuẩn đầu ra cho sinh viên.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, với chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là chứng chỉ VSTEP), chuẩn đầu ra trình độ tương đương bậc 3, hoặc bậc 4 tùy vào chương trình đào tạo bên cạnh các chứng chỉ có giá trị tương đương khác.

Liệu sẽ có nhiều sinh viên lựa chọn chứng chỉ VSTEP để xét tuyển đại học năm tới? Ảnh minh họa: Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Gia Khiêm



Quy chế này quy định học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo là học phần sinh viên bắt buộc phải học và lấy điểm tích lũy, do đó được tính vào điểm trung bình chung trong kết quả học tập của toàn khóa.

Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại, một số trường đại học/đại học đã sử dụng chứng chỉ VSTEP trong tuyển sinh, đào tạo và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

VSTEP là từ viết tắt của tiếng Anh Vietnamese Standardized Test of English Proficiency. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1,C2. Chứng chỉ VSTEP do các trường ủy quyền của Bộ GDĐT cấp.

Tính đến tháng 8/2022, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT công bố, cả nước có 25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung này, trong đó có 10 trường ở Hà Nội, 8 trường ở TP.HCM.

Lệ phí thi VSTEP khoảng 1,5-1,8 triệu đồng một lần thi, tùy nơi tổ chức.

Ít mặn mà

So với IELTS hay các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác, VSTEP được coi là khá dễ ôn và chi phí không quá cao cho một lần thi, không giới hạn số lần thi.

Chia sẻ với báo chí, TS. Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, với việc dùng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP để xét tuyển đại học sẽ có nhiều thuận lợi cho thí sinh.

"Thứ nhất, các học sinh khi đã học tích lũy được khối lượng kiến thức tiếng Anh nhất định, các em sẽ tham gia kỳ thi VSTEP thuận lợi. Đây là kỳ thi được tổ chức khá chặt chẽ, có giám sát từ cơ quan chức năng, công an, có hình ảnh camera ghi lại… Do đó, sẽ không có chuyện thí sinh quay cóp. Thứ hai, so với chi phí thi các kỳ thi chứng chỉ quốc tế như IELTS thì sẽ có giá rẻ hơn nhiều. Thứ ba, người thi có thể chủ động tham gia kỳ thi tại nhiều trường khác nhau, nhiều thời điểm khác nhau", TS. Nguyễn Trung Nhân phân tích.

Tuy nhiên, đại diện một trường đại học tại TP.HCM cho biết, dù VSTEP dễ thi nhưng lại không được các sinh viên đầu vào hay đầu ra mặn mà, trong khi ví dụ như với chứng chỉ IELTS, thí sinh phải bỏ 5 triệu đồng cho một lần thi. Đây là việc hoàn toàn dễ hiểu.

Theo vị đại diện này là do chứng chỉ VSTEP đã được đưa vào để đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ nhưng không phải là yêu cầu bắt buộc nên sinh viên có quyền lựa chọn chứng chỉ tiếng Anh khác.

Bài thi VSTEP được Bộ GDĐT ban hành từ năm 2014, đến nay nó vẫn còn khá mới mẻ và cũng chưa có quy đổi điểm chứng chỉ này cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Câu hỏi về độ tin cậy, chất lượng của đề thi cũng là lý do khiến nhiều sinh viên dè chừng…

Chia sẻ với Dân Việt, Thảo Linh, sinh viên Đại học Thương mại cho biết không có ý định thi chuẩn đầu ra tiếng Anh bằng chứng chỉ VSTEP vì giá trị sử dụng của nó không cao.

"Trên các hội nhóm về ngoại ngữ, các sinh viên khóa trước chia sẻ về việc VSTEP chỉ là chứng chỉ giúp việc ra trường được thuận lợi hơn, và cho ai muốn thi nhanh để "qua môn", còn nếu phục vụ công việc thì nên chọn IELTS hoặc TOEFL. Đây chính là lý do tôi không chọn VSTEP thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau này vì yêu cầu chuyên ngành của tôi sau này vốn cần dùng ngoại ngữ", Linh cho hay.

Còn Nguyễn Thùy Nhung, học sinh Trường THPT Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhiều đơn vị tổ chức thi IELTS được cấp phép trở lại, nữ sinh này đang gấp rút ôn luyện để sử dụng phương thức xét chứng chỉ IELTS vào Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

"Việc các trường sử dụng chứng chỉ này để tuyển sinh sẽ gia tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Em có nghe thông tin nhiều trường trong năm tới sẽ tuyển sinh sử dụng chứng chỉ VSTEP song ở lớp em đa số các bạn ôn thi IELTS hoặc TOEIC, VSTEP vẫn còn khá mới mẻ với chúng em", Nhung nói.