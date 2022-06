Đang truy bắt nghi phạm chém 3 người cùng làng thương vong rồi bỏ trốn

Thông tin từ Tiền Phong: Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.



Thông tin ban đầu vụ chém 3 người cùng làng thương vong rồi bỏ trốn từ cơ quan công an cho biết, vào thời điểm trên, nghi phạm Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi).

Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang nhà người khác ở cùng thôn, chém một người đàn ông (54 tuổi).

Lê Văn Lượng. Ảnh: Công an Thanh Hoá cung cấp

Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị P.T.H đã tử vong. Sau khi chém 3 người xong, Lê Văn Lượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát đi thông báo để người dân trên địa bàn cảnh giác về đối tượng, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện Lê Văn Lượng thì báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại của Công an tỉnh Thanh Hoá 02373.725.725.

Theo NLĐO: Liên quan tới vụ việc này, nguồn tin từ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, hiện đơn vị đang huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt nghi phạm Lê Văn Lượng.

Do khu vực xã Thạch Lập giáp với huyện Bá Thước, là khu vực rừng núi, địa hình phức tạp nên việc truy bắt Lượng gặp nhiều khó khăn.

Hiện, nguyên nhân, động cơ gây án của nghi phạm Lê Văn Lượng vẫn chưa được làm rõ.