TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vào tận nhà đâm chết thiếu niên 13 tuổi; đề nghị truy tố cựu Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.HCM

Vào tận nhà đâm chết thiếu niên 13 tuổi

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Mỹ Bình (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, sự việc đau lòng xảy vào đêm 21/9. Nạn nhân bị đâm tử vong là em Đ.H.Nh. (13 tuổi, trú tại phường Mỹ Bình). Khi phát hiện sự việc, em N. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên em đã không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong. Nguồn: SKĐS

Quá trình điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 21/9, nhóm 4 thanh thiếu niên gồm: L.T.N.Q. (14 tuổi, ở phường Văn Hải), L.N.Kh. (14 tuổi), V.N.T. (16 tuổi) và L.N.A. (18 tuổi, cùng ở phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), đi trên hai xe đạp điện đến nhà của em Đ.H.Nh.



Đến nơi, Q. và A. đứng ngoài đường, còn T. và Kh. đi vào nhà, dùng dao đâm em Nh. nhiều nhát khiến em gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên trên đã lên 2 xe đạp điện rời khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành truy xét đối tượng.

Hiện cơ quan công an đã làm việc được với A., Q. và Kh, riêng T. đang vận động ra trình diện. Đồng thời, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã bàn giao người và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đề nghị truy tố cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Vụ này bà Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) và ông Phan Tất Thắng (cựu Phó phòng Kinh tế ngành) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Kết luận điều tra nêu, Trung tâm R&D là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, do ông Ngô Võ Kế Thành làm Giám đốc. Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM, do ông Đinh Minh Hiệp làm Trưởng ban quản lý.

Bà Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) hồi tháng 7 đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Đ.X.

Trong Dự án Mems (do Trung tâm R&D là chủ đầu tư), bị can Hoàng Minh Bá (giám đốc Công ty T.S.T) đã tư vấn và thống nhất với ông Ngô Võ Kế Thành các thiết bị cần mua sắm và thu thập giá đầu vào, lợi nhuận dự kiến. Sau khi dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, ngày 27/3/2017, ông Thành ký tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dựa trên Chứng thư thẩm định giá lập trái pháp luật.

Trong giai đoạn đấu thầu, ông Thành chỉ định Công ty Trường Thịnh là đơn vị tư vấn đấu thầu, Công ty A.L.A là đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, và chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Quỳnh truyền đạt cho hai công ty này sẽ lựa chọn Công ty T.S.T trúng thầu.

Bá chỉ đạo nhân viên Công ty T.S.T mua hồ sơ mời thầu cho Công ty Sơn Bình, Công ty T.S.T và Công ty Mictec; chỉ đạo bị can Nguyễn Đại Dương lập hồ sơ cho Công ty T.S.T bằng các tài liệu làm khống, chỉnh sửa số liệu tài chính năm 2017 để gian lận trong hồ sơ năng lực thầu.

Kết quả đấu thầu, Công ty T.S.T trúng thầu với giá 73,11 tỷ đồng. Hiện dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã thanh toán 100% tiền cho công ty này. Sau khi được thanh toán, Bá đã chi tiền nhiều lần cho ông Thành, tổng cộng 2,5 tỷ đồng và gửi cảm ơn ông Nguyễn Đức Quỳnh 100 triệu đồng.

Trong dự án do Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM là chủ đầu tư, bị can Đinh Minh Hiệp, Phạm Tấn Kiên, Hoàng Minh Bá, Phạm Văn Vinh và Nguyễn Trần Long đã thông đồng về việc lập danh mục mua sắm, giá đầu ra, lập, thẩm định dự toán, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu.

Ông Hoàng Minh Bá chỉ đạo Nguyễn Đại Dương gian lận trong lập hồ sơ dự thầu của Công ty T.S.T, thiết lập "quân xanh", "quân đỏ" để cho Công ty T.S.T trúng thầu. Công ty T.S.T trúng thầu với giá hơn 86,4 tỷ đồng. Hiện dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã thanh toán 100% tiền cho công ty này. Sau khi trúng thầu, Hoàng Minh Bá đã gửi quà và tiền chúc Tết cho ông Đinh Minh Hiệp tổng cộng 1 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, hành vi vi phạm đấu thầu của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 39,4 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 7, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Trần Thị Bình Minh mức án 7 năm 6 tháng tù và ông Thắng 4 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai người này bị cáo buộc đã giúp cho Công ty AIC trúng các gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước.

Thuyền trưởng "vụ lật tàu du lịch trên biển Cửa Đại khiến 17 người chết" lĩnh án

Ngày 22/9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Sen (54 tuổi; trú phường Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Tàu Phương Đông bị lật trên biển Cửa Đại vào tháng 2/2022, khiến 17 người chết. Nguồn: TPO

Ông Lê Sen là thuyền trưởng điều khiển chiếc tàu Phương Đông bị lật trên biển Cửa Đại vào tháng 2/2022, khiến 17 người chết.



Bị cáo Lê Sen tại toà. Nguồn: TPO

Theo cáo trạng, tàu Phương Đông số hiệu QNa 1152 (còn gọi tàu Phương Đông 5) thuộc sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông.

Tàu được đóng và đưa vào sử dụng năm 2016, đến năm 2019 chiếc tàu được cải hoán từ chuẩn SI (được phép hoạt động ở những vùng nước có chiều cao sóng lớn nhất tương ứng là 2m) lên chuẩn SB (được phép hoạt động ở những vùng nước có chiều sóng lớn nhất tương ứng là 2,5m) sử dụng vận chuyển khách du lịch.

Sáng 26/2/2022, ông Sen điều khiển tàu Phương Đông 5 chở khách ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan, du lịch. Trên tàu có 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên. Chiều cùng ngày, tàu được Ban Quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn nên đã cấp phép cho xuất bến để về lại bến Cửa Đại.

Khoảng 13 giờ 45 phút tàu Phương Đông 5 xuất bến Cù Lao Chàm. Lúc này trên tàu có 36 hành khách và 3 thuyền viên. Khi đến đoạn có tọa độ 1553'4"N - 108243"E - là đoạn nằm trong phạm vi luồng cong nhưng ông Lê Sen điều khiển tàu rẽ trái với tốc độ 20 km/h đến 25 km/h mà không giảm tốc độ đến mức an toàn theo quy định (dưới 9 km/h) khiến tàu bị lật úp rồi chìm. Hậu quả, 17 hành khách trên tàu tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sen 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông bồi thường cho 20 bị hại, gồm 17 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương với số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng.

"Đạo chích" nghiện game đột nhập nhà dân cuỗm vàng, tiền trị giá nửa tỷ đồng

Ngày 22/9, Công an TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1995, ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Đông bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an TP.Vĩnh Yên. Nguồn: GDTĐ

Trước đó, ngày 21/9, Công an TP.Vĩnh Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị N, ở phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên về việc, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ tầng một, trộm 5 cây vàng các loại cùng 22 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.



Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an TP.Vĩnh Yên đã khẩn trương huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ trộm.

Sau 6 tiếng đồng hồ lần theo dấu vết của kẻ gian, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định kẻ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Đông. Đông bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Đông khai nhận, bản thân không có việc làm ổn định lại nghiện game, để có tiền tiêu xài cá nhân đã nảy sinh ý định đi ăn trộm. Sáng 16/9, Đông một mình điều khiển xe máy từ xã Thiện Kế đến một quán game để chơi game từ sáng đến 23 giờ. Sau đó, Đông đi bộ quanh các tuyến phố phường Khai Quang, phát hiện nhà ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Sau khi đột nhập vào nhà chị N bằng cách leo lên mái tầng 3, cạy cửa tum trèo xuống, Đông đã trộm cắp toàn bộ số tài sản trên. Toàn bộ số vàng trộm cắp được, Đông mang về nhà và giấu trong phòng ngủ của mình. Tiền mặt, Đông đã đến quán điện thoại gần nhà, nhờ chủ quán chuyển vào tài khoản ngân hàng để tiện chi tiêu.

Công an TP.Vĩnh Yên đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp.

Bố lùi ô tô bất cẩn khiến con tử vong

Ngày 22/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người bố lùi xe ô tô khiến con tử vong.

Chiếc xe ô tô trong vụ việc. Ảnh: MXH. Nguồn: SKĐS

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: MXH. Nguồn: SKĐS

Theo đó, vụ việc xảy ra tại phường Xuân Hoà, TP.Phúc Yên, trong lúc lùi xe ô tô, người bố bất cẩn không may cán phải người con khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi tài xế bước lên ô tô phải đi quanh xe quan sát trước khi cho xe di chuyển. Nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ cần nhắc nhở con không đến gần xe ô tô để tránh nguy hiểm.