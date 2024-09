Ghen tuông, cậu rủ cháu đi chém "tình địch" đến nguy kịch Ghen tuông, cậu rủ cháu đi chém "tình địch" đến nguy kịch

Chiều 23/9, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng chém người khác trọng thương do ghen tuông cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi giết người.