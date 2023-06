Đánh bại M.U chẳng khác gì vô địch Champions League

Điều này phần nào phản ánh câu chuyện kình địch ở trận derby thành Manchester. Nhiều người cho rằng Man City đã vượt trội so với M.U trong 10 năm qua ở kỷ nguyên Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012/13. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi ở trận bán kết FA Cup 2010/11 khi Man City lật đổ đội chủ sân Old Trafford vào ngày 16 tháng 4, mở đường cho chiến thắng của The Citizens ở giải đấu này.

"Đó là sự đền đáp cho tất cả. Chiến thắng trước M.U luôn mang lại hương vị ngọt ngào và cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi đã đánh bại họ ở bán kết FA Cup trước đây và tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch. Lần này, The Citizens muốn đánh bại họ trong trận chung kết", một CĐV Man City chia sẻ cảm xúc trước trận gặp M.U trên Twitter.

Hơn nữa, trong năm 2011 dưới thời Roberto Mancini, Man City đã hạ M.U của Sir Alex Ferguson với tỷ số 6-1 ngay tại Old Trafford ở Premier League 2011/12, qua đó giành chức vô địch. Đó cũng là mùa giải đầu tiên The Citizens giành chức vô địch trong lịch sử Premier League.

Lần gần nhất The Citizens lên ngôi vô địch FA Cup là ở mùa giải 2018/19 khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola dễ dàng đánh bại Watford với tỷ số 6-0. Trong suốt thập niên 2010, Man City 3 lần vào chung kết, thắng 2 và thua 1. Đây là lần thứ tư họ góp mặt trong trận chung kết thế kỷ này.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là kình địch cùng thành phố M.U lại mang đến cảm giác khác lạ và phấn khích cho người hâm mộ Man City. Họ cho rằng đây không chỉ là một trận đấu FA Cup thông thường. Một số người hâm mộ cuồng nhiệt nhấn mạnh rằng họ không thể chịu đựng được khi chứng kiến đội bóng của mình thua M.U tại Wembley, và chỉ M.U chứ không phải bất kỳ đội nào khác mới có thể phá hỏng cú ăn ba của họ.

"Đối với nhiều CĐV Man City, đánh bại M.U ở FA Cup 2023 tương đương vô địch Champions League. Họ thà chứng kiến đội bóng vô địch FA Cup và có thể gục ngã trước Inter ngày 11/6 ở trận chung kết còn hơn thua ở chung kết". đấu với M.U", The Athletic bình luận trước trận đấu.

Có lẽ họ sợ thất bại trước một M.U bị đánh giá yếu hơn sẽ tạo ra hiệu ứng domino khiến đoàn quân của Pep thất bại trước Inter trong trận chung kết Champions League sau đây hơn 1 tuần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại diện của Italia được coi là “đối thủ quá yếu” đối với Man City vào thời điểm này.

Giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup với M.U không khác gì chinh phục giải đấu danh giá nhất lục địa già – danh hiệu lớn duy nhất mà Man City chưa thể chinh phục. Chiến thắng này cũng sẽ mang lại cảm giác thành tựu trong việc đè bẹp đối thủ lớn nhất của họ để giành danh hiệu. Kể từ khi đổi chủ, Man City đã vượt M.U về nhiều mặt: thành tích gần đây, chất lượng đội hình, danh hiệu, v.v.