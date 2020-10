Đánh giá iPhone 12 Pro: Khi camera là ưu tiên số 1

Chiếc smartphone mà Apple vừa phát hành đã hoàn thiện với thiết kế mới, màn hình cứng hơn, bộ xử lý mới và thậm chí cả 5G. Liệu đây có phải là một bước nhảy vọt để người dùng mua sắm?

Thiết kế mới

Đã qua rồi các cạnh bo tròn mà chúng ta đã quen thuộc kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017, iPhone 12 Pro mang đến thiết kế vuông vắn hơn đậm chất iPhone 4. Kết quả là cảm giác cầm nắm có thể nặng hơn, mặc dù máy thực sự nhẹ hơn và cứng cáp hơn so với iPhone 11 Pro tiền nhiệm. Cũng nhờ các cạnh vuông, độ dày viền xung quanh cạnh màn hình đã được giảm đi nhiều.

Kết quả cuối cùng là người dùng nhận được một iPhone với màn hình lớn hơn nhưng vẫn đảm bảo thiết kế gọn gàng và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Nhưng không giống như các mẫu iPhone 4 và 5 từ năm 2013 và 2014, các lựa chọn màu sắc mới trên iPhone 12 Pro cảm thấy tốt hơn nhiều, đặc biệt là Xanh Navy.

Ở mặt sau là miếng kính mờ như trên iPhone 11 Pro để chống bám dấu vân tay, trong khi cụm ba camera tích hợp thêm máy quét LiDAR và đèn flash đặt ở góc trên cùng bên trái, dĩ nhiên lồi lên. Nhìn chung, iPhone 12 Pro cố gắng đạt được sự cân bằng giữa kích thước và độ dày để có thể cầm mà không gây khó chịu.

Màn hình lớn

Được tạo thành từ các tinh thể gốm nano, phần lớn người dùng sẽ không thấy sự khác biệt. Với thiết kế này, nó có thể chống va đập tốt hơn kính cường lực cũ nhưng lại dễ bám dấu vân tay. Nó bảo vệ màn hình 6,1 inch lớn trên máy, và đó vẫn là công nghệ màn hình OLED với mật độ điểm ảnh tổng thể giống với iPhone 11 Pro, tuy thực tế có thêm vài điểm ảnh đóng gói bên trong.

Mặc dù vậy, điều quan trọng mà người dùng nhận được ở màn hình iPhone 12 Pro chính là độ rõ nét và khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời, cùng độ sáng có thể hiển thị tốt dưới điều kiện ánh sáng chói chang.

Hiệu suất

Nâng cấp lớn nhất về thông số kỹ thuật của iPhone 12 Pro chính là 5G và chip A14 Bionic. Như với mọi iPhone mới, thiết bị này mạnh hơn và điều đó giúp Apple cung cấp nhiều thứ hơn ngoài việc cho phép người dùng tải ứng dụng và trò chơi nhanh hơn.

Dĩ nhiên, hầu hết nó sẽ vô hình khi mà iPhone 12 Pro chỉ phát huy hết khả năng khi người dùng cần làm điều gì đó, ví dụ như xử lý cảnh quay HDR 4K hay chơi game… nhằm đảm bảo không làm hao pin nhanh chóng. Điều đáng chú ý là iPhone 12 Pro có bộ nhớ trong khởi điểm 128 GB, gấp đôi so với iPhone 11 Pro khiến cho iPhone 12 Pro thực sự đáng đồng tiền hơn một chút so với phiên bản trước. Về mặt pin, iPhone 12 Pro đạt được điều như kỳ vọng khi các trải nghiệm 5G ở mức ổn cho một lần sạc.

Apple vẫn chọn giữ cổng Lightning ở dưới cùng của điện thoại, nhưng bây giờ nó đã đi kèm với cáp Lightning to USB-C (không phải USB-A) trong hộp. Điều đó rất hữu ích nếu người dùng có MacBook hoặc iPad Pro bằng cách tận dụng bộ sạc tường có sẵn, nhưng nếu không sẽ phải sử dụng bộ sạc và cáp cũ hoặc mua bộ sạc mới vì nó không đi kèm bộ sạc trong hộp. Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 20W.

Điều thú vị là điện thoại có sạc không dây MagSafe cho phép sạc qua một miếng sạc từ tính mới gắn vào mặt sau điện thoại. Đối với những người đã sở hữu Apple Watch, cách tiếp cận tương tự và không chỉ mang lại khả năng sạc nhanh hơn so với đế sạc Qi tiêu chuẩn (15W so với 7W) mà còn do các nam châm được khóa vào vị trí để người dùng không lo lắng đế sạc bị trượt.

Hệ thống hoạt động tốt nhưng người dùng sẽ cần đảm bảo rằng mình mua một vỏ bảo vệ hỗ trợ MagSafe nếu muốn sử dụng tính năng này và luôn được bảo vệ. Vỏ tiêu chuẩn vẫn hoạt động với bộ sạc không dây, nhưng không hoạt động với bộ sạc MagSafe.

Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến 5G có sẵn trên iPhone 12 Pro. Theo mặc định, để tiết kiệm pin, Apple đã mang đến tính năng Auto 5G cho phép nó thông minh hơn trong việc chọn sử dụng 5G hay 4G LTE tùy theo nhu cầu công việc.

Bậc thầy nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh luôn là trọng tâm chính của Apple và dòng iPhone 12 Pro tiếp tục trọng tâm đó với việc máy ảnh ngày càng có nhiều công nghệ hơn trong năm nay, bao gồm Night Mode và HDR trên tất cả các máy ảnh mặt sau, với Night Mode cũng đến với máy ảnh mặt trước. Điều đó mang lại sự đa dạng hơn cho sản phẩm và giúp gói sản phẩm hoàn thiện hơn nhiều so với các mẫu iPhone trước đây.

Hệ thống máy ảnh bao gồm ba cảm biến 12 MP ở mặt sau cho chính, tele và siêu rộng. Về cơ bản, nó giống như tiền nhiệm iPhone 11 Pro với ống kính zoom quang 2x và cho phép zoom số 10x (chất lượng giảm đi). Các thử nghiệm ban đầu về chụp ảnh cho thấy tính năng HDR của iPhone không chỉ quản lý việc phân phối màu sắc cân bằng mà còn mang lại hơi thở ấm áp cho các mẫu ảnh như dưới nắng ấm.

Tất cả những ấn tượng này có thể do máy quét LIDAR mới ở phía sau không chỉ giúp máy ảnh hiểu các cạnh và những thứ tương tự mà còn giúp xử lý tốt hơn trong việc hiểu ảnh. Việc bao gồm máy quét LiDAR cũng có nghĩa iPhone 12 Pro giờ đây có thể lấy nét nhanh hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và cung cấp cho người dùng ảnh chân dung ở chế độ ban đêm. Hiệu ứng bokeh từ Night Mode có vẻ chưa hoàn thiện nhưng ít nhiều vẫn khá đẹp.

Đối với quay video, người dùng có thể quay video với tính năng Dolby Vision từ cả 4 máy ảnh. Kết quả cực kỳ mượt mà, độ ổn định ấn tượng không kém và thực sự khiến iPhone đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhà quay phim chuyên nghiệp để có được chất lượng tối đa từ điện thoại.

Nhận xét chung

iPhone 12 Pro đã tiếp tục phát triển với các tính năng mới và các cải tiến phần mềm mới. Sản phẩm năm nay giúp chụp ảnh tốt hơn nữa, mang đến những công nghệ tốt vào các cảnh chụp bởi tất cả máy ảnh trên iPhone 12 Pro. Sản phẩm đúng chuẩn Pro với màn hình tuyệt đẹp, camera chuyên nghiệp và tốc độ tải xuống 5G khá nhanh.