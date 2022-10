Viettel đứng đầu bảng xếp hạng của nhiều đơn vị đo kiểm

Công ty đo kiểm viễn thông hàng đầu thế giới Umlaut cho biết, tính đến tháng 10/2022, Viettel đạt 917 điểm, tăng 38 điểm so với tháng 12/2021 (4.31). So với các nhà mạng trên thế giới, Viettel xếp thứ 36/121 nhà mạng, tăng 10 bậc so với thời điểm tháng 12/2021.