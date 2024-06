Phim Gia tài của ngoại (tựa tiếng Anh: How to make millions before grandma dies) đã gây cơn sốt tại rạp Việt, đồng thời nhận được rất nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam. Khi ê-kíp của bộ phim đến Việt Nam giao lưu, đạo diễn Pat Boonnitipat đã tiết lộ với Dân Việt về phim điện ảnh đầu tay này.

Ê-kíp phim Gia tài của ngoại đến Việt Nam giao lưu với khán giả tối 18/6. Clip: Thủy Vũ

Cảm xúc của anh thế nào khi có mặt tại Việt Nam giao lưu với khán giả?

- Tôi cảm ơn khán giả Việt Nam rất nhiều vì sự đón nhận của mọi người dành cho phim Gia tài của ngoại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Ngày đầu đến Việt Nam, tôi có đến các rạp chiếu phim và nhìn thấy khán giả Việt xem phim, cảm xúc của tôi rất vui, hạnh phúc, tự hào khi phim được đón nhận. Tôi vui hơn rất nhiều so với những gì tôi nghe thấy trên mạng xã hội trước khi sang đây.

Đây là dịp đặc biệt khi tôi đến được Việt Nam cùng ê-kíp làm phim của tôi để giao lưu với khán giả và báo chí Việt Nam. Tôi cảm nhận được sự đón nhận của mọi người dành cho chúng tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều vì khán giả đã dành thời gian xem phim.

Lý do nào khiến anh sản xuất bộ phim gia đình mà không phải là đề tài nào khác?

- Từ lúc bắt đầu làm phim điện ảnh, tôi đã thích đề tài phim gia đình như thế này rồi vì đối với tôi đây là thử thách. Thử thách ở chỗ làm sao để một kịch bản phim đơn giản chinh phục được khán giả.

Phim Gia tài của ngoại khai thác yếu tố gia đình, bên cạnh đó phim khắc họa sự cô đơn của người già, mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, điều đặc biệt là phim này, đạo diễn đã lựa chọn góc nhìn từ người cháu, đây là điều mới mẻ. Tại sao ê-kíp lại lựa chọn góc nhìn này khi xây dựng bộ phim?

- Ban đầu đọc kịch bản trong tôi dâng lên cảm giác chưa từng có khi đọc bất kỳ kịch bản nào khác trước đó. Tôi cảm giác từng chi tiết đi sâu vào tiềm thức tôi, nó đánh thức những điều xưa cũ, những kỷ niệm ấu thơ của tôi trỗi dậy.

Sau đó, tôi cũng không nghĩ câu chuyện sẽ kể dưới góc nhìn của cháu ngoại. Điều tôi muốn là làm sao mình giữ được cảm xúc ban đầu và truyền đạt được cảm xúc này cho mọi người. Nhưng khi ê-kíp chúng tôi cùng thực hiện phim đã chọn góc kể từ cậu cháu trai để có một cái nhìn như bạn nói là khác đi và rất gần gũi với cuộc sống khán giả hôm nay.

Đạo diễn Pat Boonnitipat của phim Gia tài của ngoại trả lời báo chí tại Việt Nam. Ảnh: Thủy Vũ

Cảnh quay khó nhất khi làm phim Gia tài của ngoại là cảnh nào, thưa anh?

- Cảnh nào cũng có nhiều kỷ niệm nhưng có điều đặc biệt là trong những cảnh buồn có nước mắt thì chúng tôi chỉ cần quay một lần không cần quay lại. Hai diễn viên chính đóng bà và cháu diễn rất nhập tâm.

Tôi thấy may mắn là giai đoạn quay cảnh bà bệnh, phải quay ở ngôi nhà xa và là những giai đoạn ghi hình cuối của phim nên người bà mệt thật. Nhưng bà rất nhiệt tình tập trung diễn xuất. Tôi lo lắng cho sức khỏe của bà nên cứ luôn nhắc bà hãy nghỉ ngơi khi chưa tới cảnh quay của mình.

Thường xuyên đạo diễn các chương trình hài của truyền hình Thái Lan, anh có được chất liệu, trải nghiệm gì? Anh có mang kỷ niệm trong cuộc đời chính mình để tái hiện lên phim Gia tài của ngoại không?

- Lúc tôi và biên kịch làm việc cùng nhau, chúng tôi trao đổi thống nhất với nhau là chúng tôi muốn nhân vật sẽ như thế nào để khi ra phim thì nhân vật thật như bên ngoài. Nó sẽ bao gồm cả từng chi tiết hoạt động đời thường: ăn mặc, lời nói, cử chỉ để nhân vật rất sống động.

Đạo diễn Pat Boonnitipat của phim Gia tài của ngoại tại Việt Nam. Ảnh: Thủy Vũ

Tôi nghĩ có thể chính những chi tiết tôi đặt vào nhân vật của tôi đã khiến người xem thấy như từng gặp đâu đó ngoài đời hoặc đó là người trong gia đình của họ. Và khi nhân vật gặp biến cố với những mẫu chuyện đời gần gũi như thật sẽ khiến khán giả rơi lệ khi xem phim.

Đạo diễn có kỳ vọng gì khi phim chiếu ở Việt Nam?

- Thật sự là tôi không có kỳ vọng gì khi phim bắt đầu công chiếu nhất là ở Việt Nam vì tôi biết thị trường phim ảnh Việt cũng có rất nhiều phim hay, đạt doanh thu cao. Vì vậy thành công của phim Gia tài của ngoại là động lực để tôi cố gắng làm nên những phim hay và mang niềm vui đến cho mọi người khi xem những phim tiếp theo của mình.

Hai diễn viên chính phim Gia tài của ngoại có diễn xuất rất nhập tâm. Ảnh: NSX

Gia tài của ngoại là điểm sáng cho điện ảnh Thái Lan khi đạt doanh thu kỷ lục trong lễ hội té nước SongKran tại Thái Lan vừa qua. Phim đạt kết quả mỹ mãn như vậy, đạo diễn có áp lực khi làm phim tiếp theo?

- Tôi cảm thấy may mắn vì ở giữa những người làm phim giỏi và họ thật sự yêu thích nghề làm phim. Gia tài của ngoại là phim điện ảnh đầu tay của tôi, tôi không biết trước tương lai và cũng không có phim trước đó để so sánh.

Thực ra việc hy vọng phim tiếp theo không có ý nghĩa gì với tôi hết. Điều mà tôi suy nghĩ là làm sao lắng nghe những góp ý để làm phim sau tốt hơn. Từ nhận xét của mọi người, tôi sẽ biết khán giả xem phim tôi là ai. Đó là cách tôi học tập từng ngày, việc học không bao giờ ngừng để làm tốt nhất những dự án tiếp theo.

Cảm ơn đạo diễn Pat Boonnitipat đã chia sẻ thông tin!