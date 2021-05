Đảo Mắt: Nơi tiền tiêu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đảo Mắt thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, có vị trí hết sức quan trọng trong kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An và Bắc Trung Bộ. Đến hôm nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử toàn dân nơi đảo tiền tiêu này cũng đã sẵn sàng. Ghi nhanh của phóng viên THDV.

