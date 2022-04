Do lượng lao động làm du lịch, dich vụ bị thiếu hụt nên nhiều lao động không hào hứng với lớp đào tạo nghề. Ảnh: Hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn cách nặn tò he cho khách du lịch ở Hội An (Quảng Nam) - Nguyệt Tạ