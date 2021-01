Video: Đào thế “khủng” giá trăm triệu tràn ngập đường phố Hà Nội.

Nhiều ngày trở lại đây, một số nhà vườn tại Hà Nội đã bắt đầu bày bán đủ các loại cây đào thế “khủng” độc lạ, thu hút người dân ở khắp các tỉnh thành trong cả nước tới hỏi mua và thuê.

Một chủ vườn tại đây cho biết, những cây đào thế “khủng” đang được cho thuê với giá dao động từ 10 – 70 triệu đồng, còn bán với giá từ 5 – 100 triệu đồng tùy sản phẩm.

Mặc dù những cây đào thế “khủng” có giá rất cao nhưng nhiều vị khách sẵn sàng hỏi mua và đặt cọc tiền ngay khi lựa chọn được cây ưng ý.

Theo quan sát, nhiều cây đào thế “khủng” sau khi khách đặt cọc tiền mua đều được chủ vườn ký hiệu bằng những mảnh giấy nhỏ gắn trên cây đào.

Đây là những cây đào có tuổi đời hàng chục năm và được người trồng sưu tầm và sử dụng kỹ thuật cấy ghép để cho ra những tác phẩm độc, lạ.