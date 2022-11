Đập ngực, bụng vào ghi đông xe đạp, nữ du khách Úc bị vỡ gan

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, bệnh nhân bị vỡ gan được bệnh viện điều trị là bà Burbak Kelly Ann (48 tuổi, quốc tịch Úc).

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu sau tai nạn bị đập ngực, bụng vào ghi đông xe đạp, đau nhiều vùng ngực, bụng.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả siêu âm, CT scanner ổ bụng cho thấy hình ảnh chấn thương gan độ IV, tổn thương đụng dập rách nhu mô phân hạ phân thùy VI,VII,VIII, tổn thương giả phình mạch máu hạ phân thùy VIII.

CT scanner ngực có hình ảnh dày tổ chức dày tổ chức kẽ hai phổi, gãy cung trước xương sườn VI bên phải.

Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do shock mất máu, kíp trực cấp cứu đã hội chẩn liên khoa: Ngoại – Điện quang can thiệp – Hồi sức tích cực thống nhất nút mạch cầm máu điều trị vỡ gan. Ca can thiệp nút mạch được thực hiện trong 45 phút.