Đấu ĐT Việt Nam, Thép xanh Nam Định dùng 8 "tây" + 3 nội binh "xịn"

ĐT Lebanon không thể sang Việt Nam thi đấu giao hữu khiến HLV Kim Sang-sik khá âu lo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất muốn có những trận đấu chất lượng với những đối thủ mạnh để vừa thử nghiệm lối chơi cũng như lên bộ khung cho ĐT Việt Nam phục vụ cho chiến dịch AFF Cup 2024.

Buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Rất nhanh chóng, VFF đã triển khai kế hoạch phụ. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 1 trận giao hữu nữa tại sân Thiên Trường và đối thủ là CLB chủ nhà Thép xanh Nam Định. Đây được xem là trận đấu còn chất lượng hơn cả trận ĐT Việt Nam vs ĐT Ấn Độ. Lý do là vì mùa này, Thép xanh Nam Định dự AFC Champions Leage Two, nên trong đội hình của họ có tới 7 cầu thủ ngoại và 1 nhập tịch.

Gần như chắc chắn, khi đấu ĐT Việt Nam, Thép xanh Nam Định sẽ dùng cả 8 "Tây", bao gồm Rafaelson (Nguyễn Xuân Son), Lucas Alves, Hendrio, Joseph Mpande, Lucas Silva, Wálber, Caio César và Moses Tochukwu Odo. Ngoài ra, 3 nội binh có thể góp mặt ở đội hình ra sân trận gặp ĐT Việt Nam, cũng rất chất lượng, gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và trung vệ Hoàng Văn Khánh.

2 trụ cột Chelsea bị treo giò ở đại chiến Liverpool

Với lối chơi quyết liệt, Chelsea đã bị phạt 6 thẻ vàng ở trận hoà Nottingham Forest 1-1. Trong đó, 2 trường hợp bị treo giò ở trận đấu tới là hậu vệ Marc Cucurella và trung vệ Wesley Fofana.

Cucurella đã nhận đủ 5 thẻ vàng nên sẽ bị treo giò ở vòng 8 Premier League 2024/2025.

Đây là 2 cầu thủ đầu tiên ở Premier League mùa này đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Theo quy định, họ sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Khó cho Chelsea là ở vòng 8, sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, họ sẽ chạm trán đội đầu bảng Liverpool.

Mất Cucurella và Fofana ở trận gặp Liverpool là tổn thất lớn với Chelsea bởi cả 2 hậu vệ này đều là trụ cột quan trọng, đã được HLV Enzo Maresca xếp đá chính trong cả 7 trận mở màn Premier League 2024/2025.

ĐT Anh lo lắng với chấn thương của Harry Kane

Hiệp 2 trận đấu giữa Bayern Munich và Frankfurt, Harry Kane đã dính chấn thương và ngã xuống sân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Kane nằm sân đau đớn và được các nhân viên y tế chăm sóc. Chân sút 31 tuổi có vẻ đã dính chấn thương ở mắt cá chân. Anh sau đó phải rời sân nhường chỗ cho Mathys Tel.

Harry Kane tiếp tục dính chấn thương.

Trước đó, ở trận hòa Leverkusen (vòng 5), Harry Kane cũng rời sân ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng vì chấn thương mắt cá chân.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Kane. ĐT Anh khá lo lắng bởi tiền đạo này vừa được HLV Lee Carsley triệu tập cho 2 trận đấu ở Nations League. Vào thứ Năm tới, Tam sư sẽ tiếp tục hành trình Nations League với màn tiếp đón Hy Lạp. Harry Kane chỉ có 4 ngày để kịp hồi phục cho trận đấu này.

Vi phạm kỉ luật, Jules Kounde bị HLV Hansi Flick phạt

Trong ngày Jules Kounde dự bị, HLV Hansi Flick đã chọn hậu vệ cánh phải 18 tuổi Hector Fort thay thế. Phải đến phút 67, khi thế trận đã an bài (Barca dẫn trước Alaves 3-0 nhờ cú hat-trick của Lewandowski trong hiệp 1), nhà cầm quân người Đức mới đưa Kounde vào thay Hector Fort.

Kounde chỉ được vào thay người ở trận thắng Alaves.

Theo tờ Sport, HLV Hansi Flick gạt Kounde khỏi danh sách đá chính vì cựu cầu thủ Sevilla vi phạm quy tắc của đội. Cụ thể, Kounde đã đến muộn trong cuộc họp trước trận làm khách Alaves của Barcelona.

Dù phạt Kounde, nhưng theo Sport, để tránh làm to chuyện, HLV Hansi Flick đã phủ nhận thông tin này. Trong cuộc họp báo sau trận, cựu HLV Bayern Munich và ĐT Đức cho biết ông để Kounde dự bị vì tuyển thủ Pháp cần được nghỉ ngơi. Trước trận làm khách Alaves, Kounde đá chính 10 trận và không lần nào được rút khỏi sân.

"M.U nên cảm thấy tự xấu hổ"

"Lão tướng" Jonny Evan.

Ở trận hòa Aston Villa 0-0 đêm qua, trung vệ Jonny Evans của Man Utd đã được BTC trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bình luận trên SkySport, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov cho rằng, M.U nên tự thấy xấu hổ vì phải trông đợi vào lão tướng đã 36 tuổi. Ông cho rằng sự chỉ trích sẽ còn leo thang ở Old Trafford khi Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH.