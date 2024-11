Fredy Guarin: “Thần cồn” chính hiệu, uống 70 cốc bia trong 1 đêm, nhảy lầu từ tầng 17 khi… say

Fredy Guardin: "Nát rượu" ngay ở lần đầu tập uống

Nhắc tới cái tên Fredy Guarin, hầu như người hâm mộ nào của bóng đá Colombia cũng biết. Dù không xuất chúng đến mức trở thành huyền thoại như Carlos Valderrama, Rene Higuita hay điển trai, tài hoa cỡ James Rodriguez, nhưng Guarin cũng thuộc diện "có số má" về đẳng cấp và từng tạo dựng được tên tuổi tại châu Âu.

Sinh ngày 30/6/1986, Guarin sở trường đá tiền vệ, khởi nghiệp tại CLB Atletico Huila (2002), sau đó chuyển tới Boca Juniors nổi tiếng của Argentina theo dạng cho mượn (2005) bắt đầu sang châu Âu chơi bóng (Saint Etienne, 2006, cũng theo dạng cho mượn). Guarin thực sự nổi bật về năng lực và trở nên nổi tiếng trong giai đoạn khoác áo Porto (2008-2012) và Inter Milan (2012-2016). Cùng với Porto, Guarin đã giành tới 10 danh hiệu tập thể mà nổi bật nhất là chức vô địch Europa League. Ngoài ra, ở ĐT Colombia, Guarin có 57 lần ra sân và ghi được 4 bàn thắng.

Guarin (trái) từng là tiền vệ tài năng của bóng đá Colombia.

Về phong cách chơi bóng, Guarin là mẫu tiền vệ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, luôn có quyết tâm cao và thi đấu công thủ toàn diện. Guarin luôn tỏ ra rất chắc chắn khi phòng ngự và cũng sẵn sàng dứt điểm ở nhiều cự ly khác nhau để tìm kiếm bàn thắng.

Trong thời gian đầu quân cho Inter Milan, Guarin từng có uy tín tới mức được trao băng thủ quân. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, Guarin đã đánh mất mình để trở thành một kẻ nát rượu. Và đáng chú ý, điều đó đến ngay từ lần đầu tiên Guarin "nhấp môi".

Khi mới tới Italia, cũng như đa số các cầu thủ chuyên nghiệp khác, Guarin có lối sống lành mạnh, giữ gìn vóc dáng và thể lực rất tốt. Nhưng sau đó, sự cô đơn đã khiến anh không làm chủ được bản thân. Chính Guarin khi nhớ lại quãng thời gian ấy đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Caracol: "Vào thời điểm bắt đầu tạo dựng được tên tuổi ở Italia, vì quá cô đơn nên tôi tìm đến rượu. Có lúc tôi say rượu trong suốt 2 ngày trước trận đấu. Song khi bước vào sân, tôi vẫn đủ sức ghi 1-2 bàn thắng và Inter Milan vẫn giành chiến thắng".

Từng đeo băng thủ quân của Inter Milan, nhưng Guarin đã sa sút nhanh chóng vì chứng nghiện rượu. Ảnh: EPA

Có lẽ chính vì việc chơi không quá tệ dù cơ thể luôn lâng lâng vì men rượu đã khiến Guarin chủ quan và lún sâu hơn vào hành trình trở thành… "thần cồn". Cũng chính Guarin thú nhận: "Tôi uống rượu tại nhà, tại vũ trường và nhà hàng. Điều đó thật tồi tệ. Tôi biết mình đã mắc sai lầm cả trong công việc lẫn trách nhiệm với gia đình.

Tôi thất bại trong mọi mục tiêu của cuộc đời, từ bóng đá đến đời sống cá nhân. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn. Tôi nghiện rượu ở mức độ nặng. Thông qua người đại diện, ban lãnh đạo Inter Milan nói rằng tôi không thể ở lại với Nerazzurri được nữa. Họ yêu cầu ông ấy phải đưa tôi rời khỏi Milano ngay lập tức".



Trở nên tàn tạ, đánh mất phong độ và tuột dốc trong sự nghiệp, Guarin phiêu bạt sang Trung Quốc, khoác áo Thân Hoa Thượng Hải vì kiếm được nhiều tiền chứ yếu tố chuyên môn chỉ còn là thứ yếu. Đổi môi trường sống, tập luyện và thi đấu, nhưng chứng nghiện rượu đã tầm cỡ "nát" của Guarin thì không thay đổi.

Guarin liệu có biết tác hại khủng khiếp của rượu? Biết, quá biết là đằng khác bởi dẫu sao, anh cũng là cầu thủ chuyên nghiệp và hiểu rõ những thay đổi trong cơ thể từ rượu bia khiến năng lực chơi bóng bị ảnh hưởng cỡ nào. Nhưng biết thì biết vậy, còn uống thì Guarin vẫn cứ uống, thậm chí còn nốc mạnh hơn cả khi ở Italia.

Do môi trường bóng đá không quá khắc nghiệt về chuyên môn như ở Serie A nên Guarin được dịp uống cứ như "chết khát" đến nơi. Anh nhớ lại: "Ở Trung Quốc, ngay từ những ngày đầu tiên đến đây, tôi đã rơi vào cơn nghiện. Buổi sáng, tôi thức dậy và đến sân tập, Khi buổi tập kết thúc, tôi lại tìm đến rượu. Mỗi ngày, tôi đều nghỉ ngơi một chút, tập luyện và uống rượu. Ngày nào cũng như vậy".

Guarin thừa nhận sự cô đơn đã khiến anh trở thành một kẻ nát rượu. Ảnh: EPA

Sau 3 năm chơi cho Thân Hoa Thượng Hải (2016-2019), Guarin chuyển tới Vasco da Gama và tưởng như đã tránh xa được rượu bia để tìm lại phong độ cao như chính anh khẳng định rằng mình "đã có 6 tháng được trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới". Nhưng oái oăm thay, đại dịch Covid-19 ập tới khiến cuộc sống của mọi người dân trên thế giới bị đảo lộn. Guarin cũng không phải ngoại lệ và tệ hơn là vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn rồi ly hôn.



Chán chường vì đời sống tình cảm rạn nứt và cũng không thể tập luyện, thi đấu, Guarin lại thói quen đường cũ, tìm cách giải sầu dễ nhất và đầy nguy hiểm là uống bia rượu trở lại. "Tái nghiện thành công", có đêm Guarin nốc tới 70 cốc bia. Cứ đêm đêm, Guarin lại mò đến khu ổ chuột, uống bất cứ thứ gì có liên quan đến cồn, đặc biệt là bia thì càng tốt.

"Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi tôi liên tục say xỉn suốt 10 ngày. Tôi mệt mỏi, ngủ thiếp đi và tỉnh dậy với một cốc bia bên cạnh", Guarin hồi tưởng.

Guarin hiện tại đã trở về Colombia, cai rượu bia và muốn tuyên truyền sự nguy hiểm của đồ uống có cồn tới các cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh:

Thậm chí, điều nguy hiểm nhất từng xảy ra với Guarin khi anh sống ở tầng 17 của một khu chung cư tại Brazil. Lúc đó, Guarin như hoàn toàn tách mình khỏi xã hội, uống triền miên và say đến mức tự nhảy khỏi ban công xuống đất trong tình trạng mất kiểm soát. May cho Guarin là mạng anh còn lớn nên một chiếc lưới xuất hiện để ngăn anh rơi thẳng xuống đất và cái chết là khó tránh khỏi. "Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả đều do tôi thiếu tỉnh táo", Guarin chia sẻ.

Bây giờ, sau tất cả, Guarin dường như đang nỗ lực để tránh khỏi sự cám dỗ của ma men. Anh đã quyết định quay về quê hương Colombia và đi cai rượu bia. Hiện tại, Guarin đang cảm thấy khỏe hơn và cũng tìm được ý nghĩa mới của cuộc đời. Cụ thể, vào năm 2025, Guarin sẽ tới Mỹ với tư cách là đại sứ cho chương trình "Chiến lược sức khỏe tâm thần chống lại chứng nghiện rượu trong thể thao", tự coi mình là tấm gương xấu và nỗ lực tuyên truyền để các vận động viên nhận thấy tầm nguy hiểm của bia rượu để tránh xa.