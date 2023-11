Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu đồng hồ Thụy Sĩ, Dự án Mercury, các nhà đấu giá lớn như Phillips, Christie's và Sotheby's đã đạt được tổng doanh thu đấu giá đồng hồ là 345 triệu USD (khoảng 2,548 tỷ RMB) trong nửa đầu năm 2023, đánh dấu mốc giảm 18% so với nửa đầu năm 2022.



Đấu giá bộ sưu tập đồng hồ "khủng" tại Hồng Kông

Sự suy thoái toàn cầu này đã ảnh hưởng đến các thị trường đấu giá đồng hồ quan trọng như Geneva, Hồng Kông và New York. Từ năm 2019 đến năm 2022, Hồng Kông liên tục đứng đầu về doanh số bán đấu giá đồng hồ toàn cầu mỗi năm, ngoại trừ năm 2020 do đại dịch bùng phát đột ngột. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, Geneva đã vượt qua vị trí dẫn đầu của Hồng Kông, với doanh số 119 triệu CHF (tương đương 882 triệu RMB), giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022, thậm chí còn thấp hơn nửa đầu năm 2021.

Thị trường đấu giá đồng hồ ảm đạm nửa đầu năm 2023. Ảnh: IT.

Trong giai đoạn này, ba doanh số bán đấu giá cao nhất không đến từ thị trường Hồng Kông. Cuộc đấu giá có doanh thu cao nhất là "Đấu giá đồng hồ Geneva: XVII" của Phillips, đạt tổng cộng 52 triệu CHF (khoảng 385 triệu RMB). Các cuộc đấu giá có doanh thu cao thứ hai và thứ ba lần lượt là từ Christie's ở Geneva và Phillips ở New York.

Báo cáo phân tích của Mercury Project chỉ ra rằng kết quả đáng thất vọng của thị trường Hồng Kông trong nửa đầu năm là do "tổng số lô đồng hồ bán ra giảm". Hơn nữa, số lượng đồng hồ giá cao được bán trong nửa đầu năm 2023 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022, có 315 chiếc được bán với giá trên 110.000 USD (khoảng 816.700 RMB) trong nửa đầu năm 2022, trong khi chỉ 217 vào nửa đầu năm 2023.

Một yếu tố quan trọng gây sụt giảm, có thể là do khan hiếm đồng hồ cao cấp ở thị trường Hồng Kông trong nửa đầu năm 2023. Trên thực tế, trong số 10 lô đồng hồ cao cấp được bán trong nửa đầu năm 2023, có 4 lô đã được bán đấu giá ở Hồng Kông, trong đó ba chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá cao nhất đều đang được bán tại thị trường Hồng Kông.

Dự án Mercury tin rằng "khi nền kinh tế châu Á, đặc biệt là thị trường Trung Quốc phục hồi, các nhà đấu giá sẽ cần đáp ứng nhu cầu thị trường với những chiếc đồng hồ hiếm và đặc biệt hơn bao giờ hết".

Các nhà đấu giá lớn vẫn chưa bắt đầu phiên đấu giá mùa thu-đông, vì vậy triển vọng của thị trường đấu giá đồng hồ trong nửa cuối năm vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những người trong ngành vẫn lạc quan về việc thị trường đấu giá đồng hồ Hồng Kông sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu so với Geneva. Họ tin rằng tình hình ở Hồng Kông sẽ được cải thiện vào nửa cuối năm 2023, vì thị trường sẽ tổ chức các sự kiện đấu giá đồng hồ lớn.

Vào ngày 26/11/2023, Bộ sưu tập tư nhân hàng đầu OAK, sẽ tổ chức cuộc đấu giá đầu tiên tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông, trưng bày 142 chiếc đồng hồ sưu tập tư nhân được bảo quản tốt để bán đấu giá. Bộ sưu tập OAK là bộ sưu tập đồng hồ riêng của doanh nhân người Pháp Patrick Getreide. "OAK" là viết tắt của "One of a Kind", phản ánh quan điểm của nhà sưu tập về bộ sưu tập đồng hồ kéo dài hàng thập kỷ của ông. Doanh nhân người Pháp này đã ủy thác cho Christie's tổ chức cuộc đấu giá này tại Hồng Kông.

Bộ sưu tập OAK bao gồm hơn 500 chiếc và chủ nhân của nó đã dành hơn 30 năm để sưu tập. Ảnh: IT.

Toàn bộ Bộ sưu tập OAK bao gồm hơn 500 chiếc và Patrick Getreide đã dành hơn 30 năm để sưu tập những chiếc đồng hồ có giá trị này từ khắp nơi trên thế giới. Vào tháng 5 /2022, tại Bảo tàng Thiết kế London, nhà sưu tập người Pháp này đã trưng bày 160 chiếc đồng hồ quý giá nhất của mình, lần đầu tiên tiết lộ bộ sưu tập đồng hồ và đồ cổ phong phú của ông.

Theo báo cáo gần đây của Financial Times, trước cuộc triển lãm ở London, "bộ sưu tập được giữ bí mật đến mức ngay cả chị gái của chủ sở hữu (Patrick Getreide) cũng không biết về sự tồn tại của nó".

Dựa trên thông tin do Christie's cung cấp, trong số 160 tác phẩm được trưng bày ở London, "bộ sưu tập bị thống trị bởi đồng hồ Patek Philippe, được phân loại theo các chủ đề như Calatrava, dòng Chronograph, dòng Lịch vạn niên, dòng Giờ thế giới và dòng sản phẩm thủ công quý hiếm". Đáng chú ý, triển lãm trưng bày nhiều chiếc đồng hồ của nhà sưu tập huyền thoại Henry Graves Jnr., đại diện cho buổi trưng bày lớn nhất bên ngoài Bảo tàng Patek Philippe ở Geneva.

Với sự hiếm có và độc đáo của nhiều tác phẩm trong bộ sưu tập tư nhân này, cuộc đấu giá sắp tới đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ các nhà sưu tập cũng như các nhà đấu giá. Patrick Getreide đã quyết định bán đấu giá bộ sưu tập cá nhân của mình trong 5 sự kiện riêng biệt vào cuối năm 2024, với cuộc đấu giá đầu tiên diễn ra tại Hồng Kông.

Trong báo cáo của Financial Times nói trên, Patrick Getreide cho biết ông tin rằng Hồng Kông là một điểm bán hàng xuất sắc, đồng thời lưu ý rằng số lượng triệu phú xuất hiện ở thành phố này ngày càng tăng mỗi tháng, một hiện tượng chưa từng thấy ở châu Âu.



Lựa chọn hợp tác với Christie's là một bước đi chiến lược của Getreide, ghi nhận vị thế dẫn đầu của nhà đấu giá này trên thị trường đấu giá đồng hồ châu Á. Trong nửa đầu năm 2023, thị phần chiếm được của Christie's đã bị các nhà đấu giá khác như Sotheby's "cướp" mất, đạt doanh thu 566 triệu USD (khoảng 4,17 tỷ RMB), vượt qua Phillips và trở thành nhà đấu giá hoạt động tốt nhất trên toàn cầu. Tại thị trường Hồng Kông, Christie's cũng duy trì vị thế dẫn đầu. Đáng chú ý, Christie's có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đấu giá ký gửi bộ sưu tập tư nhân.

Alexandre Bigler, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc bộ phận đồng hồ của Christie's, nói với Financial Times: "Người mua châu Á muốn những chiếc đồng hồ hoàn hảo trong tình trạng nguyên bản, tốt nhất là còn nguyên hộp và giấy tờ, ngay cả đối với những mẫu cổ điển - phù hợp với sở thích sưu tập của Getreide". Dựa trên điều này, Bigler tin rằng cuộc đấu giá Bộ sưu tập OAK ở Hồng Kông sẽ đạt được những con số cao hơn nữa.

Bigler nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một bộ sưu tập có chất lượng và quy mô như vậy bởi vì không ai khác có thời gian, phương tiện hoặc lòng dũng cảm để thu thập và lắp ráp những tác phẩm này. Thế hệ người mua mới ở châu Á và Trung Đông rất coi trọng nguồn gốc của bộ sưu tập và họ cực kỳ hiểu biết khi tìm hiểu các lô hàng mục tiêu. Đây là một lý do tại sao Hồng Kông có thể đạt được mức giá thực sự cao".