Theo CNBC, một thực đơn hạng nhất hiếm có, được cho là trục vớt từ tàu Titanic xấu số, đã được bán với giá 83.000 bảng Anh (tương đương 102.000 USD) trong cuộc đấu giá các vật phẩm liên quan đến con tàu biểu tượng này. Phiên đấu giá do Henry Aldridge and Son Ltd. tại Anh tổ chức.

Thực đơn này, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi nước biển và một số chữ bị xóa mờ, vẫn giữ lại chi tiết bữa tối đầu tiên trên tàu Titanic khi nó rời cảng Queenstown, Belfast. Bữa tối vào ngày 11/4/1912 được mô tả là sang trọng, với các món như hàu tươi, thịt thăn bò kèm kem, cải ngựa và rau mùi tây xay nhuyễn, cùng với các món tráng miệng như mơ Bordaloue và bánh pudding Victoria.

Hé lộ thực đơn hạng nhất trên tàu Titanic xấu số

Thực đơn dành cho hành khách hạng nhất của Titanic. Ảnh: IT.

Cuộc đấu giá và thực đơn đã cho công chúng một góc nhìn về cuộc sống của 2.223 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, trong đó chỉ có 706 người sống sót sau tai nạn khủng khiếp. Một chiếc chăn kẻ sọc được sử dụng để giữ ấm trên thuyền cứu sinh, là một trong những vật thể hiếm nhất theo lời nhà đấu giá, được bán với giá 96.000 bảng Anh (117.000 USD).

Trước đó, chiếc chăn này thuộc sở hữu của Frederick Toppin, Trợ lý Tổng Giám đốc của công ty sở hữu tàu Titanic ở New York. Ông đã mua nó khi gặp những hành khách được cứu ở New York.

Một tấm chăn kẻ sọc được thu hồi từ một trong những chiếc thuyền cứu sinh đã bán được 96.000 bảng Anh (117.000 USD). Ảnh: IT.

Một chiếc đồng hồ bỏ túi của Sinai Kantor, người Nga nhập cư ở khoang hạng hai, ghi chép về khoảnh khắc anh ta xuống nước và qua đời, đã trở thành lô đấu giá đắt nhất với giá 97.000 bảng Anh (119.000 USD).

Các vật phẩm khác bán trong đấu giá bao gồm một tờ giấy mặt sử dụng để đánh dấu các bó thư, nói về số phận của nhân viên bưu điện trên tàu, tất cả đều đã hy sinh.

Một chiếc đồng hồ bỏ túi của một hành khách hạng hai tên Sinai Kantor được bán với giá 97.000 bảng Anh (119.000 USD). Ảnh: IT.

Vụ đắm tàu Titanic là một sự kiện bi thảm trong lịch sử hàng hải, xảy ra vào đêm ngày 14-15/4/1912. Tàu Titanic, một trong những con tàu hạng sang và lớn nhất thế giới khi đó, đã va vào một tảng băng trôi ở Đại Tây Dương trong chuyến hành trình đầu tiên từ Southampton, Anh đến New York, Hoa Kỳ.

Va chạm với tảng băng đã tạo ra một rạn nứt dài trên thân tàu, làm nước xâm nhập và dẫn đến sự chìm của tàu. Mặc dù tàu có thuyền cứu hộ, nhưng do sự thiếu sót trong kế hoạch cứu hộ và hạn chế về số lượng thuyền cứu, chỉ có khoảng 706 người sống sót từ tổng số 2.223 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu.

Nguyên nhân chính của thảm kịch bao gồm việc chủ quan với nhận định rằng tàu không thể chìm, quá tự tin vào sự an toàn, và số lượng hạn chế của thuyền cứu hộ. Sự kiện này đã làm thay đổi quy định về an toàn hàng hải và có ảnh hưởng lớn đến cách thức xử lý tình huống khẩn cấp trên biển.