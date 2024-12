Đâu là căn nguyên của bản lĩnh ĐT Thái Lan?

Bản lĩnh của "vua" Thái Lan tới đâu?

Dù cho ĐT Indonesia đang có những kết quả ấn tượng nhờ cuộc cách mạng nhân lực, nhưng vẫn chưa thể phế truất được ngôi vua bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan. Về mặt bằng trình độ của nền bóng đá, Thái Lan là nước dẫn đầu Đông Nam Á, thể hiện ở việc họ luôn có các lứa cầu thủ kế cận rất hay ở đội tuyển quốc gia. Kể cả ĐT Indonesia bây giờ với hầu hết các cầu thủ nhập tịch, đang làm mưa làm gió ở Đông Nam Á và gây khó dễ cho một số "ông lớn" ở châu lục, nếu đối đầu với Thái Lan bây giờ cũng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".

Đương nhiên, để làm "vua" ở khu vực, không chỉ cần trình độ, mà còn cần đến bản lĩnh thi đấu. Và ĐT Thái Lan luôn thể hiện rằng họ có bản lĩnh đó. Hoặc có thể ngược lại, chính nhờ nhiều năm "làm vua" ở khu vực đã tạo cho họ có bản lĩnh thi đấu như vậy. Ngay trong giải đấu Asian Cup 2024 này, mới có 3 lượt trận, nhưng đã có 2 lần ĐT Thái Lan thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách bình tĩnh lội ngược dòng trước ĐT Singapore và ĐT Campuchia.

Akarapong Akarapong nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Thái Lan trong trận gặp Campuchia.

Đặc biệt trong trận gặp Singapore, bị dẫn trước 2 bàn, trước 1 đội bóng có hàng phòng ngự kiên cường và khả năng phản công rất nguy hiểm, các cầu thủ Thái Lan đã lội ngược dòng và thắng lại 4 – 2. Đáng chú ý là các bàn thắng của họ đều nằm ở thời gian bù giờ của 2 hiệp đấu.

Chúng ta sẽ cùng lý giải căn nguyên "bản lĩnh" của đội bóng này.

Có một điều làm không ít người thắc mắc, đó là khi HLV Polking đang làm tốt công việc của mình ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, đội bóng dưới tay ông có một loạt thành tích tốt, như tính tới đầu năm 2023, sau hơn 1 năm làm việc, Alexandre Polking đã dẫn dắt ĐT Thái Lan thi đấu 26 trận, trong đó có đến 17 trận thắng, và chỉ thua 5 trận, ngoài 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp 2020 và 2022, ông còn giúp Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2023, nhưng ông vẫn bị sa thải. Truyền thông lý giải cho quyết định này là ở hai trận đầu tiên tại bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026, ĐT Thái Lan đã thất bại 1-2 trước Trung Quốc, sau đó thắng nhọc nhằn 3-1 trước ĐT Singapore. Đương nhiên, sau một loạt chiến thắng và thành tích, chỉ vì 1 trận đấu thất bại mà sa thải HLV không phải là lý do thỏa đáng.

Trước HLV Polking, ĐT Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Akira Nishino người Nhật Bản. Sau HLV Polking lại là 1 HLV Nhật Bản khác, đó là HLV Masatada Ishii. Điều đó cho thấy tính nhất quán của LĐBĐ Thái Lan trong việc xây dựng lối đá, xây dựng bản sắc cho bóng đá Thái Lan, và HLV Polking chỉ là giải pháp tình thế, phục vụ thành tích trước mắt trong thời điểm Liên đoàn bóng đá nước này phải thanh lý hợp đồng vì lý do thành tích không đáp ứng chỉ tiêu của HLV Masatada Ishii. Sau đó, dù thành tích tốt cỡ nào, họ cũng muốn quay lại với bản sắc của mình, một thứ bản sắc gần giống với bóng đá Nhật Bản, đó là đá bóng theo kiểu kỹ thuật, tinh tế, tư duy, trên nền lối đá kiểm soát hiện đại. Họ hiểu rõ, thứ có thể bù đắp được cho thể trạng thiệt thòi của người Đông Nam Á, mà đại diện là Thái Lan trong bóng đá, so với sự to khỏe, mạnh mẽ của các khu vực khác trên thế giới chỉ có thể là kỹ thuật, tư duy và bản lĩnh thôi. Và người Thái Lan đang bước đi những bước rất nhất quán trên con đường đó.

Nhưng sa thải một HLV đang có thành tích tốt, cho dù với mục đích xây dựng lối đá lâu dài theo bản sắc bóng đá quốc gia cũng cần nhiều bản lĩnh. Vì ở đâu cũng vậy, có một số đông luôn muốn thành tích trước mắt. Và nếu HLV đương nhiệm Masatada Ishii hiện nay không thể đem về thành tích cho ĐT Thái Lan, NHM Thái sẽ réo tên LĐBĐ Thái Lan và sẽ không ngớt nhắc đến HLV Polking. Như chúng ta thấy, trong trường hợp này, LĐBĐ Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh của họ như thế nào. Và theo 1 logic dễ hình dung, với việc thể hiện bản lĩnh của những nhà làm bóng đá như vậy, thì việc các cầu thủ Thái Lan có bản lĩnh thi đấu tốt, vượt qua các khó khăn trong 1 trận đấu cụ thể cũng là điều bình thường và có thể hiểu được.