Đầu năm 2024, Bamboo Capital (BCG) báo lãi gấp 11 lần, hơn 5.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình kinh doanh hợp nhất quý I/20024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG), doanh thu thuần của BCG đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ở mức 709,1 tỷ đồng, tăng 43,3% và lãi gộp đạt 276,2 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ nă 2023. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đầu năm giảm 22,5%, còn 376 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 25% xuống 408 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh so với cùng kỳ, ở mức 47 tỷ đồng và 102,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 88% và 22,2%. Lợi nhuận khác kỳ này tăng mạnh từ 2,2 tỷ đồng lên 43,4 tỷ đồng (gấp 19,7 lần). Kết quả, BCG báo lãi sau thuế đạt 98,2 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Tại ngày 30/3/2024, tổng tài sản của Bamboo Capital tăng 583 tỷ đồng lên 42.592 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 44,2% xống 422,3 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng tới 96% lên 1.062 tỷ đồng.

Hàng tồn kho biến động không đáng kể ở mức 3.749 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với hơn 3.400 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là chi phí đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (Quảng Nam) do Công ty con - Công ty TNHH Indichina Hội An Beach Villas làm chủ đầu tư. Và chi phí đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Hội An D'Or do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư...

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ lên gần 25.000 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn ở mức 3.285 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn giảm nhẹ xuống 8.841 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đến hạn phải thanh toán là 300 tỷ đồng và 4.779,4 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Vốn chủ sở hữu tính tới cuối tháng 3 của BCG đạt đạt 17.673 tỷ đồng.

Theo tài liệu dự trình, Tập đoàn đã đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm nay với mục tiêu thu nhập thuần hợp nhất đạt 6.102,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 151% và 556% so với năm 2023.

BCG cũng đã đề xuất kế hoạch kinh doanh dài hạn cho giai đoạn 2024-2028 với các mục tiêu đầy tham vọng. Đến năm 2028, công ty ước tính doanh thu thuần sẽ đạt 30.475 tỷ đồng, gấp 7,6 lần so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 4.536 tỷ đồng, gấp 26 lần.

Liên quan đến triển vọng kinh doanh trong năm nay, lãnh đạo Bamboo Capital đánh giá rằng hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, năng lượng tái tạo và bất động sản, sẽ có nhiều cơ hội mới.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, BCG kế hoạch hoàn thiện các đàm phán giá cho hai dự án năng lượng mặt trời là Phù Mỹ (114 MW) và Krong Pa 2 (21 MW). Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục phát triển các dự án để hoàn thành 150 MW năng lượng mặt trời áp mái vào năm 2024 và triển khai xây dựng 550 MW năng lượng gió trên đất liền và ngoài khơi.

Về lĩnh vực bất động sản, BCG Land sẽ tập trung vào các dự án bất động sản tầm trung và cao cấp. Theo đó, công ty sẽ tăng cường hoàn thiện các dự án đang triển khai như Malibu Hội An, Hoian d'Or và King Crown Indinify.

Bamboo Capital đã đề ra kế hoạch tăng vốn cho BCG Land thông qua hai hình thức: phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện tại và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị dự kiến cho việc chào bán là 4.000 tỷ đồng. Nếu quá trình tăng vốn này thành công, vốn điều lệ của BCG Land sẽ gần gấp đôi so với hiện tại, đạt khoảng 8.600 tỷ đồng.

Sau khi BCG Land niêm yết thành công, Bamboo Capital dự định tiếp tục tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm AAA và đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, BCG dự kiến không chia cổ tức năm 2023 và chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.

Tại đại hội cổ đông lần này, BCG cũng trình bày kế hoạch tăng vốn năm 2024 với hai phương án. Một là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện tại với tỷ lệ 2:1, tương ứng phát hành thêm 226,7 triệu cổ phiếu. Hai là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BCG sẽ tăng từ 5.335 tỷ đồng lên 8.802 tỷ đồng.

Kế hoạch chào bán gần 267 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện tại với giá 10.000 đồng/cp đã được BCG bắt đầu từ tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau gần 2 năm thị trường chứng khoán có nhiều biến động, BCG vẫn chưa thể hoàn thành phương án này.