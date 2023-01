Đau ngực trái dữ dội, cụ ông bị nhồi máu cơ tim vì tắc 2 nhánh mạch vành hiếm gặp

Theo tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), ekip can thiệp tim mạch của bệnh viện đã can thiệp mạch vành cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm do tắc đồng thời hai nhánh mạch vành. Việc tắc cùng lúc 2 nhánh mạch vành cũng rất hiếm gặp.

Nhồi máu cơ tim do tắc mạch vành cả 2 nhánh hiếm gặp

Bệnh nhân là cụ Hoàng H.H (71 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) có tiền sử đái tháo đường, nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở, lơ mơ, huyết áp tụt, mạch giao động từ 32-135 ck/ph. Sau thăm khám, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán tại giường cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ đầu, tiên lượng nguy tử vong cao nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân khẩn trương được chuyển lên phòng can thiệp mạch, đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu ổn định nhịp tim và chụp mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA cho thấy tổn thương tắc hai trong ba nhánh mạch vành – tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, tắc gần hoàn toàn động mạch vành phải, có nhiều huyết khối.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau can thiệp và được xuất viện

Ekip can thiệp do bác sĩ Đinh Danh Trình (khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy) đã thực hiện kỹ thuật can thiệp hút huyết khối, đặt 2 stent vào động mạch liên thất trước và động mạch vành phải để nong tổn thương hẹp, tạo hình mạch vành, tái thông dòng chảy cho mạch vành tưới máu cơ tim cải thiện.

Ngay sau can thiệp, bệnh nhân thoát nguy kịch, được điều trị hồi sức tích cực, không còn đau tức ngực, huyết động ổn định.

“Trường hợp tắc hai động mạch vành cùng một lúc thường hiếm gặp và tỷ lệ từ vong rất cao. Ở bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ là đái tháo đường dẫn đến hình thành mảng xơ vữa.

Mảng xơ vữa ở 2 nhánh cùng nứt vỡ gây ra tình trạng nguy kịch ngay từ lúc vào viện. Tổn thương mạch vành trên phim chụp rất phức tạp, gây loạn nhịp tim. Nhồi máu cơ tim dẫn đến nguy cơ tử vong cao, đặc biệt đối với người bệnh cao tuổi kèm bệnh lý nền.

Đặc biệt can thiệp đặt stent xử trí tắc động mạch vành do nứt vỡ các mảng xơ vữa là can thiệp có độ khó cao, đòi hỏi bác sĩ can thiệp tim mạch phải giàu kinh nghiệm, thao tác cẩn trọng, khéo léo trong quá trình thực hiện thủ thuật hút huyết khối, nong bóng, đặt stent để hạn nguy cơ tắc stent sau này”, bác sĩ Trình chia sẻ. .

Theo bác sĩ Trình, bệnh cảnh tắc động mạch vành cấp tính chiếm 0.37% tới 2.96% các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Tắc động mạch vành là một tình trạng nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra những biến cố như nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim, tai biến mạch máu não, tàn phế, tử vong.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hẹp tắc mạch vành là do sự hình thành và phát triển của các mảng xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa là kết quả của sự tích tụ cholesterol, canxi và các chất dễ lắng đọng khác trong máu. Theo thời gian, các mảng xơ vữa lớn dần lên gây hẹp lòng mạch tại một hay nhiều nhánh động mạch vành, làm giảm lưu lượng máu đến nuôi cơ tim.

Can thiệp mạch vành điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Bãi Cháy

Bên cạnh việc tắc hẹp do sự xâm lấn và xơ cứng của các mảng xơ vữa, động mạch vành có thể bị tắc nghẽn do sự hình thành các cục máu đông (huyết khối) từ buồng tim di chuyển tới ở bệnh nhân rung nhĩ.

Nếu tắc các mạch máu lớn hoặc tắc mạch trên phạm vi rộng, ở nhiều vị trí thì có thể gây ảnh hưởng đến khả năng bơm máu của tim, thậm chí là ngừng tim. Việc chạy đua với thời gian trong cấp cứu người bệnh nhồi máu cơ tim do tắc mạch vành là yếu tố sống còn quyết định sinh mạng bệnh nhân.

Làm thế nào để giảm nguy cơ tắc mạch vành gay nhồi máu cơ tim?

Bác sĩ Trình khuyến cáo, để giảm nguy cơ tắc mạch vành, nhồi máu cơ tim, người dân cần có chế độ ăn uống hợp lý, tránh ăn mỡ và nội tạng động vật, ăn đủ rau quả, từ bỏ thói quen hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, tránh căng thẳng tâm lý, điều trị tốt các bệnh lý nếu có như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…

Ngoài ra, người dân cần chú trọng khám sức khỏe định kỳ đều đặn cũng như khám chuyên khoa tim mạch khi có các triệu chứng bất thường để phát hiện và điều trị sớm bệnh lý động mạch vành, giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim và các biến chứng của nó.

"Khi người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như đau tức vùng ngực, khó thở, toát mồ hôi lạnh, nôn, choáng váng… thì cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để chẩn đoán và can thiệp điều trị nhồi máu cơ tim kịp thời", bác sĩ Trình nhấn mạnh.