Đầu tư 12 triệu đồng cải tạo phòng trọ, ai ngờ đẹp long lanh như homestay Nhật Bản

Chủ nhân của căn phòng siêu xinh ấy là Nguyễn Khánh (sinh năm 1997), nam sinh trường Đại Học Hoa Sen (Tp Hồ Chí Minh).



Chia sẻ về lý do cải tạo phòng trọ Khánh bộc bạch, phòng anh diện tích chỉ 11m2, gác lửng trần cao tầm 1m2.

Anh cải tạo phòng để có thêm không gian cho 2 em gái xuống Sài Gòn học Đại Học.

Anh suy nghĩ phòng đã nhỏ, ngột ngạt mà còn không được bắt mắt thì sẽ rất áp lực. Cho nên dù nhỏ nhưng xinh xắn thì ba anh em ở cũng sẽ thoải mái hơn.

Khánh Nguyễn - đọc sách thư giãn bên góc nhỏ yêu thích của mình. Ảnh: NVCC

Hơn nữa, nhiều sinh viên quan niệm "chỗ trọ chỉ là nơi chui ra chui vào" nên không cần ngăn nắp, chỉn chu. Thậm chí có nhiều sinh viên ăn ở mất vệ sinh. Riêng Khánh, anh nghĩ việc dọn dẹp căn phòng cũng là một cách để dọn dẹp chính tâm hồn của mình.

Ngoài ra, nhà dù ở đâu cũng sẽ là nơi mỗi người lui về để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, vì thế nó xứng đáng được nâng niu và tân trang như chính ngôi nhà thực sự, bởi chuyện nhỏ sẽ làm nên chuyện lớn.

Từ những lý do trên, Khánh đã chi 12 triệu đồng để cải tạo và decor lại phòng trọ. Anh chàng đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe thành quả của mình từ một phòng thiếu ánh sáng, chật chội, ngột ngạt thành một căn phòng đẹp long lanh, xịn sò không khác gì homestay Nhật Bản.

Nhiều người thậm chí còn không tin đây là hình ảnh "before and after" (trước và sau) của cùng một căn phòng.

Căn phòng trước khi cải tạo của nam sinh thiếu ánh sáng, khá chật chội, lộn xộn bởi nhiều đồ đạc. Nhiều mảng tường bị ẩm mốc, bong tróc và xám xịt. Ảnh: NVCC

Không gian trên gác lửng cũng thiếu ngăn nắp. Ảnh: NVCC

Và dưới đây là thành quả sau cải tạo phòng và khiến dân tình không ngớt trầm trồ.

Không gian tầng 1, chủ nhân bố trí nhiều kệ chứa đồ, giúp căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Hầu hết vật dụng đều được tái chế hoặc mua trên các trang mạng uy tín. Ảnh: NVCC

Phòng bếp được sửa lại sạch sẽ hơn. Kệ gỗ treo tường giúp tiết kiệm không gian hơn. Ảnh: NVCC

Cạnh gian bếp là tủ lạnh và những thiết bị nhà bếp, tuy nhỏ gọn nhưng đủ đầy để phục vụ cuộc sống của 3 anh em. Ảnh: NVCC

Phòng vệ sinh được sửa lại để che đi ẩm mốc, xám xịt lúc đầu. Ảnh: NVCC

Không gian ngủ trên gác lửng tối giản nhưng ấm cúng nâng cao chất lượng cuộc sống. Phần sàn của gác lửng gia chủ dùng simili giả gỗ tăng thêm độ sạch sẽ. Trưng dụng lại sách cũ và bọc lại làm kể để đồ. Sticker sưu tầm và mua trên mạng và in cứng. Ảnh: NVCC

Nguyễn Khánh chia sẻ thêm, anh đã tham khảo rất nhiều nguồn từ Youtube và các tài khoản decor kiểu Nhật trên Pinterest, trước khi bắt tay vào cải tạo phòng.

Nguyễn Khánh đã tróc bỏ lớp tường mốc meo rồi sơn màu mới, dán thêm giấy trang trí để phòng vừa rộng lại sáng hơn. Các vật dụng đều được tái chế hoặc săn trên các group giá rẻ để cắt giảm chi phí.

Sau 2 năm sửa sang, cải tạo phòng trọ. Mới đây, Khánh còn nâng cấp thêm cho căn phòng của mình một góc làm việc "sang chảnh" kèm chiếc TV màn hình lớn để giải trí. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về cảm nhận sau khi sống ở không gian mới, Khánh nói, anh cảm thấy bình yên và thư thái mỗi khi trở về căn phòng sau một ngày làm việc, học tập đầy mệt mỏi. Tâm hồn anh cũng như được dọn dẹp và xoá đi những xô bồ áp lực ngoài xã hội.

Vì thế, anh thấy quyết định cải tạo phòng trọ trong không gian sống của mình không hề uống phí.