Đầu tư bất động sản tại Bàu Bàng – Xu thế trọng điểm tại thị trường phía Bắc Bình Dương

Cơ hội cho nhà đầu tư trung và dài hạn

Thị trường bất động sản đang ở giai đoạn khó khăn chung, tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra cho những nhà đầu tư quyết đoán và có dòng vốn muốn đầu tư trung và dài hạn vào bất động sản.

Theo đó, các thị trường còn nhiều dư địa như Bàu Bàng càng thu hút người mua. Chuyên gia đưa ra nhận định rằng, Bàu Bàng sở hữu 4 lợi thế phát triển so với các khu vực khác trong nội tỉnh Bình Dương. Cụ thể: Tài nguyên đất còn nhiều cho các khu công nghiệp lớn; địa hình cao và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thuận lợi phát triển; vị trí đắc địa giữa các tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh – được tập trung nhiều hạ tầng giao thông lớn chạy qua; nội lực vùng lớn – Là khu vực được Chính phủ đã chấp nhận cho phát triển khu công nghiệp mới, khu công nghiệp hiện đại dựa trên các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, của trí tuệ nhân tạo.

Bàu Bàng – Cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư trung và dài hạn. (Ảnh CafeLand)

Đồng thời, với lợi thế trên, khi lĩnh vực khu công nghiệp thu hút dòng vốn và hình thành mạnh mẽ, nhà đầu tư "gom" đất từ sớm sẽ "phất" lên nhanh chóng nhờ nhu cầu về nhà ở cho chuyên gia cũng như người lao động.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bàu Bàng sẽ có 10 khu công nghiệp với tổng diện tích đất là 6.796,80ha, tăng gấp 6,2 lần so với năm 2020. Nếu bám sát vào kế hoạch này, dự kiến chỉ trong vòng 5 năm nữa, Bàu Bàng sẽ phát triển như Thuận An, Dĩ An hay tương tự như TP.Thủ Đức với các hướng thành phố công nghiệp, thành phố thông minh…Kéo theo đó là hệ thống nhân lực trình độ cao, dân cư kéo về đông đúc.

Hiện nay, nhà đầu tư thông thái vẫn tìm kiếm cơ hội "bắt đáy" tại thị trường Bàu Bàng vì phía các đơn vị phát triển dự án không đưa ra phương án tăng giá bán đối với sản phẩm nhà xây sẵn, thậm chí một số dự án đất nền còn có động thái giảm giá bán.

Đô thị hóa – "điểm sáng" cho Bàu Bàng

Bàu Bàng vẫn đang ưu tiên phát triển hạ tầng, giao thông và thu hút dân cư đến sinh sống, làm việc. Song song đó, Bàu Bàng sẽ xây dựng các trường đại học, các viện nghiên cứu để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Từ đó, từng bước biến Bàu Bàng trở thành "vùng đổi mới sáng tạo", tạo sự đột phá đưa nền kinh tế Bình Dương bước vào thời kỳ mới, dựa trên tri thức, khoa học, đổi mới và sáng tạo.

Đặc biệt, các chuyên gia còn cho rằng, những chuyển động tích cực của nền kinh tế, tình hình phát triển hạ tầng, thu hút FDI của Bàu Bàng đang mở ra cơ hội cực lớn cho thị trường bất động sản.

Có thể nói, biên độ tăng giá bất động sản còn rất nhiều, bởi giá đầu vào khá mềm, đơn cử như sản phẩm nhà phố xây thô nằm trong khu đô thị hiện đại Phúc An Ashita chỉ có giá từ 2,1 tỷ đồng/căn, tương ứng bằng ½ - 1/3 giá tại các thị trường khác.

Trong khi đó, khu đô thị Phúc An Ashita có vị trí nằm ở trung tâm của Bàu Bàng, được xây dựng hoàn chỉnh, có hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ. Giáp mặt tiền QL13, vừa thuận tiện di chuyển vừa dễ dàng gia tăng giá trị đầu tư.

Khu đô thị Phúc An Ashita – giá sở hữu chỉ từ 2,1 tỷ đồng (Ảnh: Trần Anh Group)

Khu đô thị này cũng là một trong những dự án góp phần đô thị hóa bộ mặt của Bàu Bàng, tiên phong trong việc hình thành loại hình nhà ở mới, đón đầu nhu cầu sống của người dân.

Một số nhà đầu tư sành sỏi nhận định, đây là thời điểm lý tưởng tham gia đầu tư bất động sản Bàu Bàng, đón đầu xu hướng dịch chuyển sắp tới để thu được lợi nhuận cao. Bởi lúc này, Bàu Bàng đang trong quá trình còn mới bắt đầu và đang phát triển, giá đất nền Bàu Bàng còn rẻ và dễ dàng tìm được những vị trí tiềm năng để đầu tư trung và dài hạn.

Do đó, để đảm bảo tối ưu giá trị đầu tư, nhà đầu tư có thể lựa chọn những sản phẩm đã hình thành như nhà phố, biệt thự Phúc An Ashita.