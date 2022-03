Đầu tư mạnh cho du lịch, Đà Nẵng quyết tâm tìm lại "thời hoàng kim"

Tấp nập du khách quay trở lại



Du khách đến vui chơi ở Bà Nà Hills

Chính thức mở cửa trở lại từ ngày 18/3, KDL Sun World Ba Na Hills – điểm đến được chờ đợi nhất tại Đà Nẵng đã có những ngày đón khách nhộn nhịp, sôi động sau gần một năm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.

"Ngay từ những ngày đầu mở cửa, lượng khách đến với KDL Sun World Ba Na Hills vô cùng khả quan. Hiện KDL chỉ mở cửa vào 3 ngày cuối tuần, lượng khách đến vui chơi, thưởng ngoạn khá đông. Đáng mừng là ngoài du khách Quảng Nam –Đà Nẵng, khách đến từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, TP.HCM cũng chiếm số lượng lớn. Đã có những đoàn khách hàng trăm người đến thăm Bà Nà Hills" – bà Nguyễn Thị Khánh Linh – Phó Giám đốc Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà cho biết.

Trong những ngày cuối tháng 3/2022, Giải Marathon quốc tế 2022 cũng được tái khởi động tại Đà Nẵng, thu hút trên 5.000 du khách là vận động viên, gia đình, người thân... Đây là lượng du khách đông nhất đến với Đà Nẵng kể từ năm 2019 đến nay.

Theo kế hoạch, ngày 27/3, Đà Nẵng sẽ đón 2 đoàn khách quốc tế khởi hành từ Singapore và Thái Lan, đánh dấu mốc quan trọng cho giai đoạn phục hồi du lịch của thành phố. Đến nay, đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp tới Đà Nẵng. Chủ trương mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15/3/2022 của Chính phủ cũng là điều kiện thuận lợi để kết nối Đà Nẵng với nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần khôi phục du lịch và kinh tế xã hội sau hơn 2 năm dịch bệnh.

Lượng khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tăng lên mỗi ngày đã và đang thổi một luồng sinh khí mới sôi động tới du lịch thành phố sông Hàn.

Dồn lực đầu tư, quyết đưa Đà Nẵng trở lại vị thế hàng đầu

Công viên Khủng long trong KDL Suối khoáng nóng Núi Thần Tài

Không chỉ đặt mục tiêu phục hồi hoạt động du lịch, Đà Nẵng còn đầu tư mạnh tay làm mới sản phẩm, nhằm lấy lại vị thế điểm đến hàng đầu cả nước trong giai đoạn bình thường mới. Thời gian qua, dù đã mở cửa từ những tháng cuối năm 2021, nhưng trong cuộc đua đón khách trở lại, du lịch Đà Nẵng vẫn chưa thể tìm lại "phong độ" vốn có. Điều này thể hiện rõ nét nhất dịp Tết Nhâm Dần vừa qua – vốn được xem là cơ hội thúc đẩy du lịch trở lại sau tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trái ngược với sự sôi động của Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Sa Pa..., du lịch Đà Nẵng khá trầm lắng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm mới sản phẩm, dịch vụ du lịch trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Phước Sơn chia sẻ: "Mục tiêu làm mới sản phẩm, dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng đối với du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, quận huyện thông qua các biện pháp chỉ đạo điều hành, cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp du lịch, để tạo doanh thu và đạt hiệu quả kinh doanh".

Năm 2022, du lịch Đà Nẵng lựa chọn thông điệp "Enjoy Danang- Tận hưởng Đà Nẵng" để thu hút, mời gọi du khách đến với thành phố, trong đó tập trung xúc tiến, quảng bá các sản phẩm thế mạnh như du lịch sức khỏe và nghỉ dưỡng biển, golf, MICE... Ngoài ra, chính quyền thành phố cam kết đồng hành với ngành du lịch trong đầu tư phát triển các sản phẩm mới và làm mới các sản phẩm vốn đã có thương hiệu để hấp dẫn du khách. Điển hình nhất là KDL Sun World Ba Na Hills đang triển khai đầu tư giai đoạn hai với nguồn lực lớn, nâng cấp, mở rộng nhiều hạng mục mới trong vòng 3 năm tới.

Từ cuối tháng 4/2022 đến hết năm nay, Sun World Ba Na Hills sẽ hâm nóng "thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" bằng các chương trình lễ hội, hoạt động hội hè sôi động. Hàng loạt sản phẩm mới sẽ được ra mắt như: đường Carnival và Quảng trường Nhật Thực - nơi giao thoa giữa hai vương quốc Mặt Trăng và Mặt Trời; "Hội chợ châu Âu" đậm màu sắc Trung cổ; Lễ hội Mùa hè – Lễ hội ẩm thực và bia B'estival tại Quảng trường Beer Plaza hay show diễn chủ đề "The battle of the Moon Kingdom"…

Tương lai, từ 2023 đến 2025, Sun World Ba Na Hills sẽ triển khai các dự án gắn liền với yếu tố sinh thái, hướng tới thiên nhiên và gần gũi với môi trường như: Bảo tàng kết hợp cảnh quan mặt nước; Khu vườn nhiệt đới và các vườn hoa, thảm cây xanh; hiện thực hóa quy trình sản xuất rượu vang ngay tại Bà Nà...

Đánh giá cao sự tâm huyết, đầu tư quy mô lớn của Sun Group tại Bà Nà Hills, Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn kỳ vọng: "Sun World Ba Na Hills từ lâu đã là điểm đến thu hút lượng khách lớn đến Đà Nẵng. Chúng tôi tin rằng, khi Bà Nà Hills mở cửa trở lại, chắc chắn sẽ góp phần tạo cú hích lớn cho du lịch Đà Nẵng phục hồi và bứt phá. Và khi Bà Nà Hills hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ mà họ đang ấp ủ, triển khai, không chỉ du khách trong nước, mà ngay cả du khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng sẽ phải ngưỡng mộ, thán phục và hài lòng".

Ngoài việc đẩy mạnh đầu tư cho Bà Nà Hills, Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị một số sản phẩm du lịch mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, các mô hình phục vụ khách hạn chế tiếp xúc như quầy dịch vụ tự động check-in online, hệ thống tự check-out và trả chìa khóa nhanh...; Tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại một số địa điểm; Tổ chức các lễ hội, sự kiện có quy mô lớn, quảng bá hình ảnh điểm đến tầm khu vực và quốc tế như: Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng tháng 4-2022 và tháng 6-2022; Diễn đàn Phát triển đường bay Châu Á - Routes Asia tháng 6-2022; Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng tháng 6-2022; Lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2023… Thành phố cũng đang triển khai hàng loạt hoạt động quảng bá, xúc tiến vào các thị trường khách có khả năng phục hồi nhanh và tiềm năng như Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Với những nỗ lực hâm nóng thị trường để bứt phá mạnh mẽ, tin rằng, du lịch Đà Nẵng sẽ sớm trở lại "thời hoàng kim".